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İşte kredisiz otomobil almanın yolu

Otomobil almak kolaylaşıyor!

Hemen hepimizin hayalinde otomobil sahibi olma arzusu vardır. Toplum olarak bir araba sevdamız olduğu gerçek. Çünkü otomobil özgürleştirir, hayatımızı kolaylaştırır, zamanı yönetme imkanı sunar. Günümüzde bir aile için otomobil lüks olmaktan çıkalı çok oldu, artık önemli ihtiyaçlar arasında.

Hal böyleyken, ülkemizde 7 kişiden sadece biri bir araç sahibi. Avrupa Birliği’nde ise bu oran oldukça yüksek; her iki kişiden birinin aracı var. Muğla ve Burdur, AB ortalamasını yakalayarak araç konforunun keyfini çıkarırken, Tunceli ve Hakkari araç sahipliği oranında Türkiye ortalamasının da altında yer alıyor.

Ülkemiz şartlarına uygun olarak geliştirilen yeni finansman modelleri ile otomobil sahibi olmak giderek kolaylaşıyor.

Geleneğimizdeki imece usulünün, paylaşım ekonomisi temelli bir tasarruf modeline dönüştürülmesiyle; Türkiye'nin neresinde olursak olalım, sıfır ya da ikinci el istediğimiz aracı uygun koşullarda satın alma olanağına sahibiz.

Hayalleri gerçeğe dönüştüren bu modelin adı; FPK Sistemi (Faizsiz, Peşinatsız, Kredisiz)

FuzulOto'nun hayata geçirdiği sistem, faiz, peşinat, kredi derdi olmadan, farklı bir yoldan da otomobil alınabileceğini ortaya koyuyor.

Otomobil sahibi olmak isteyen ancak, ödeme güçlüğü çeken veya banka faizine bulaşmak istemeyen araba sevdalılarının hayalleri FPK Sistemi ile 28 yıldır gerçeğe dönüşüyor.

FuzulOto'nun FPK sistemi nasıl işliyor?

FPK sisteminin avantajlarından yararlanmak isteyenler hangi model, hangi marka araç olursa olsun ödeme tutarını faizsiz olarak 100 aya kadar taksitlendirebiliyor.

Tercihe göre taksit tutarları sabit olabileceği gibi TÜFE oranına göre değişkenlik de gösterebiliyor.

Teslimata kadar kişilerin almak istedikleri arabanın değerinde değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

Sistem herkesin bütçesine uygun dört farklı ödeme alternatifi sunuyor; “Çekiliş Sistemi”, “Vade Ortası Sistem”, “Peşinatlı Erken Teslim Sistemi”, “Ara Ödemeli Sistemi”.

FuzulOto’nun sağladığı bir başka önemli avantaj ise kişileri belli bir bölgeye hapsetmeyerek Türkiye’nin her yerinden otomobil sahibi yapması.

Faizsiz, peşinatsız ve kredisiz sistemle tüketicilerin otomobil sahibi olmalarına olanak sağlayan FuzulOto, bugüne kadar 70 bin araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin 2020 hedefi ise 25 bin kişiyi araç sahibi yapmak. Hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için daha ne bekliyorsunuz?

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