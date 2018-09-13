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İşte kritik karar sonrası dolar

Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 6.25 puan artırdı. Beklentilerin üst bandındaki faiz artırımının ardından dolar 6.43 TL seviyelerinden 6 TL'ye, Euro 7 TL'ye indi

13.09.2018 - 14:03 | Güncelleme:

Kritik an geldi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. Banka beklendiği gibi politika faizini artırdı. Yüzde politika faizini 6.25 puan arttırarak yüzde 24'e yükseltti.

DOLAR 6 TL'YE İNDİ

Ekonomistler en yüksek 725 baz puan, en düşük ise 275 puanlık artış tahmin ediyordu. Beklentilerin üst bandındaki faiz artırımının ardından Dolar/TL 6.43 TL seviyelerinden 6'ya, Euro 7 TL'ye indi.

 

GÜNE 6.35 TL'NİN ALTINDA BAŞLAMIŞTI

TCMB'nin faiz kararının hemen ardından dolar /TL 6.9168, Euro ise 7.0038 TL'den işlem gördü. Karardan 10 dakika sonra dolar/TL 6.1739 TL'den, Euro ise 7.1834 TL'den işlem görmeye başladı. Saat 15:00 itibariyle dolar 6.2014 TL'den, dolar 7.2209'dan işlem gördü.

Dolar /TL  güne 6.35 TL'nin altında başlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklamalarıyla 6.5574'e kadar yükselmişti.


Dolar/TL dün 6.33'e kadar inerek son iki haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

BORSA YÜZDE 1.1 YÜKSELDİ

TCMB'nin faiz kararı öncesi yatay olan BIST-100, politika faizinin beklentilerin üst bandında, 625 baz puan artırılmasının ardından yüzde 1'in üzerinde yükselişe geçti.

Kararın açıklanmasının hemen öncesinde BIST-100 endeksi  yüzde 0.05 artışla 92.273 puandaydı. Bankacılık endeksi ise yüzde 0.03 eksideydi. Kararın ardından 93.769 puana kadar çıkan endeks saat 14:11'de yüzde 1.1 yükselişle 93.242 puanda hareket ediyor.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 5 YÜKSELDİ

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'e yaklaştı.

 

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Yorumlar 1
  • Misafir 1 saat önce
    Ee şimdi sevinelim mi üzülelim mi??
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