İşte öğrenci semtlerindeki kiralar
Üniversite kayıtları başladı, tabi şehir dışından İstanbul'a gelecek öğrencilerin de ev bulma telaşı başladı. Peki üniversiteler açılmadan emlak piyasasında durum ne? Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kiralar ne kadar? Esra Toptaş yazdı
İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç, üniversiteler açılmadan önce öğrenci semtlerindeki kiraları şöyle anlattı…
* İstanbul’da üniversite kayıt döneminin başlaması ile birlikte, özellikle öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde kiralar önemli ölçüde arttı.
* Bu artış Kadıköy Beşiktaş Şişli Kağıthane gibi merkezi bölgelerde daha belirgin.
* Kadıköy’de 1 + 1 daireler için kira fiyatları yaklaşık olarak 20.000 TL’den başlarken , Şişli-Beşiktaş‘ta bu fiyatlar 25.000 TL ve üzerinde seyrediyor.
* Öğrencilerin yoğun talep gösterdiği bu bölgelerde kira fiyatları yaz aylarında ve üniversite kayıt dönemlerinde daha da yükselmiş durumda.
* Bu semtlerde kira fiyatlarını belirleyen faktörler arasında semtin şehir merkezine ve toplu taşımaya yakınlığı sosyal olanaklar ve semtin altyapısı gibi unsurlar yer alıyor.
* Pandemi ardından konut arzındaki azalma ve talepteki artış da fiyatların yükselmesine katkıda bulundu.
* Yılın başında kira fiyatlarında bir düşüş gözlemlense de yaz aylarında kiralardaki artış ve üniversitelerin açılmasına yakın dönemde daha da hızlandı.
* İstanbul genelinde geçen yılı oranla kira fiyatları ortalama %46 artış gösterdi.
Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bazı semtlerdeki ortalama kiralar şöyle;
* Beşiktaş 1 + 1 daire 25.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 45.000 TL ile 60.000 TL arası
* Şişli 1 + 1 20.000 TL 30.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 45.000 TL arası
* Kağıthane 1 + 1 daire 17.000 TL ile 25.000 TL arası. Eşyalı 40.000 TL ile 50.000 TL arası
* Acıbadem 1 + 1 20.000 TL Eşyalı 25.000 TL ile 35.000 TL arası
* Kartal 1 + 1 17.000 TL ile 20.000 TL arası
* Kadıköy’de 1 + 1 daire 20.000 TL ile 30.000 TL arası. Eşyalı 50.000 TL ile 75.000 TL arası
* Daire fiyatları ortalama semtlere göre alınmıştır. Lüks semtler bu fiyatları kapsamıyor.