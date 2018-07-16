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Şimdilerde suç mahalli fotoğrafları normal sayılsa da bundan 100 yıl önce bu durum hiç de öyle değildi. Polis ve araştırmacılar bir kişiyi yakalamak için sözlü ifadelere bağlı kalıyordu. Ya da çizimlerle suçlular bulunuyordu.