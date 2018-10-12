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İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri

12.10.2018 - 09:02 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2019 yılında gerçekleşecek Oscar Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde ülkeleri tarafından resmi olarak aday gösterilen 87 filmi açıklandı. Türkiye'nin Oscar adayı da Ahlat Ağacı oldu. İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri

  • 1 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2019 yılında gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde ülkeleri tarafından resmi olarak aday gösterilen 87 filmi açıkladı. 87 ülke arasında bu yıl ilk kez Oscar rekabetine girmeye karar veren Nijer ve Malawi gibi ülkeler de var.

  • 2 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    SEÇİM NASIL GERÇEKLEŞECEK?

    Akademi tarafından belirlenecek “Yabancı Dilde Film Ödülü Komitesi” 87 filmi izledikten sonra gizli bir oylama yapacak. Bu oylamadan çıkacak ilk 6 filmin yanı sıra “Akademi Yabancı Dilde Film Ödülü İcra Komitesi” bu listeye 3 film daha ekleyecek ve 9 filmlik ilk liste basına açıklanacak.

  • 3 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    Akademi tarafından belirlenecek bir jüri ya da resmi adıyla “Yabancı Dilde Film Ödülü Komitesi” 9 filmi izleyecek ve yapacağı gizli oylama sonucu 5 aday belirleyecek. Bu adaylar 22 Ocak 2019 Perşembe günü açıklanacak.

  • 4 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    Yapılacak son oylamaya bu kez tüm Akademi üyeleri katılabilecek ama oy kullanan üyelerin aday gösterilen 5 flimi de seyretmiş olmaları gerekiyor. En yüksek oy alan film 24 Şubat 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek Ödül Töreni'nde Yabancı Dilde En İyi Flim Oscar'ını kazanacak. 

  • 5 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    5 | 38

    Türkiye'nin Oscar adayı Ahlat Ağacı'nın rakiplerinden bazıları ise şöyle...

  • 6 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    Afganistan, “Rona Azim’s Mother,” Jamshid Mahmoudi

  • 7 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
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    Arjantin, “El Ángel,” Luis Ortega

     

     

  • 8 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    8 | 38

    Avustralya, “Jirga,” Benjamin Gilmour

  • 9 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    9 | 38

    Avusturya, “The Waldheim Waltz,” Ruth Beckermann

  • 10 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    10 | 38

    Belçika, “Girl,” Lukas Dhont

  • 11 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    11 | 38

    Bosna Hersek, “Never Leave Me,” Aida Begić

  • 12 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    12 | 38

    Brezilya, “The Great Mystical Circus,” Carlos Diegues

  • 13 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    13 | 38

    Çin, “Hidden Man,” Jiang Wen

     

  • 14 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    14 | 38

    Kolombiya, “Birds of Passage,” Cristina Gallego, Ciro Guerra

     

  • 15 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    15 | 38

    Hırvatistan, “The Eighth Commissioner,” Ivan Salaj

  • 16 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    16 | 38

    Danimarka, “The Guilty,” Gustav Möller

  • 17 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    17 | 38

    Estonya, “Take It or Leave It,” Liina Trishkina-Vanhatalo

  • 18 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    18 | 38

    Fransa, “Memoir of War,” Emmanuel Finkiel

  • 19 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    19 | 38

    Almanya, “Never Look Away,” Florian Henckel von Donnersmarck

  • 20 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    20 | 38

    Hong Kong, “Operation Red Sea,” Dante Lam

  • 21 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    21 | 38

    Hindistan, “Village Rockstars,” Rima Das

  • 22 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    22 | 38

    İsrail, “The Cakemaker,” Ofir Raul Graizer

  • 23 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    23 | 38

    Japonya, “Shoplifters,” Hirokazu Kore-eda

  • 24 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    24 | 38

    Kosova, “The Marriage,” Blerta Zeqiri

  • 25 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    25 | 38

    Lübnan, “Capernaum,” Nadine Labaki

  • 26 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    26 | 38

    Makedonya, “Secret Ingredient,” Gjorce Stavreski

  • 27 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    27 | 38

    Meksika, “Roma,” Alfonso Cuarón

  • 28 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    28 | 38

    Hollanda, “The Resistance Banker,” Joram Lürsen

  • 29 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    29 | 38

    Norveç, “What Will People Say,” Iram Haq

  • 30 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    30 | 38

    Panama, “Ruben Blades Is Not My Name,” Abner Benaim

  • 31 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    31 | 38

    Polonya, “Cold War,” Pawel Pawlikowski

  • 32 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    32 | 38

    Rusya, “Sobibor,” Konstantin Khabensky

  • 33 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    33 | 38

    Slovakya, “The Interpreter,” Martin Šulík

  • 34 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    34 | 38

    Güney Kore, “Burning,” Lee Chang-dong

  • 35 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    35 | 38

    İsveç, “Border,” Ali Abbasi

  • 36 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    36 | 38

    Tayland, “Malila The Farewell Flower,” Anucha Boonyawatana

  • 37 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    37 | 38

    Uruguay, “Twelve-Year Night,” Álvaro Brechner

  • 38 İşte Oscar adayı 'Ahlat Ağacı'nın rakipleri
    38 | 38

    Yemen, “10 Days before the Wedding,” Amr Gamal

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