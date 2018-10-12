1 | 38

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2019 yılında gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde ülkeleri tarafından resmi olarak aday gösterilen 87 filmi açıkladı. 87 ülke arasında bu yıl ilk kez Oscar rekabetine girmeye karar veren Nijer ve Malawi gibi ülkeler de var.