İşte sevgiliyi tanıma rehberi...

Sevgilinizin bir ömrü sizinle geçirmek istediğine emin misiniz? Yoksa bu konuda şüpheleriniz mi var? Eğer bu konuda kafanızda soru işaretleri varsa işte sevgiliyi tanımak için ipuçları...
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Sevgilinizin bir anda sizi terk edip gitmesini garantileyemeyiz ama bu ihtimali daha aza indirmek için size birkaç tüyo verebiliriz.
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Erkeklerin nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını bilirseniz, onların sizden çabuk sıkılmalarını da önlemiş olursunuz.
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Her erkek farklıdır ama her erkeğin ortak birkaç noktası vardır. Haberimizde erkeklerin ortak olmazsa olmazları ortak noktalarını bulacaksınız. İşte uzmanların yorumlarıyla erkeklerin hata olarak gördüğü 5 özellik...
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1. HESABI DEVAMLI ONA ÖDETMEYİN
Erkeklerin genellikle cömert davranmayı sevdiğini ifade eden uzmanlar, 'Ama bırakın, içlerinden gelerek bunu yapsınlar. Eğer her zaman hesap ödeme görevini ona bırakıyorsanız, kendilerini kullanılmış gibi hissederler' diyor.
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2. DUYGULARINIZA HAKİM OLUN
Partneriniz sizden taş gibi duygusuz olmanızı beklenmiyor, yeter ki tartışmalar sırasında duygularınıza hakim olup bir yetişkin gibi konuşun.
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Erkekler gözyaşlarından etkilenir ve hiçbir erkek bir kadını ağlatmak istemez.
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3. ERKEKLER KONUŞMAYI PEK SEVMEZ
Biraz suskun olan erkek sevgilinin sürekli üzerine gidip, ısrarla her şeyin yolunda olup olmadığını sormak ters tepkiye yol açıyor.
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Uzmanlar, erkeklerin, kadınlar kadar çok konuşmayı sevmediğine ve tek başlarına da çok mutlu olabildiğine dikkat çekiyor.
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4. ARKASINDAN KONUŞMAYIN
Arkadaşlarınıza anlattığınız şeyler konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Siz unutabilirsiniz veya affedebilirsiniz ama arkadaşlarınız size yapılan haksızlıkları kolay unutmazlar.
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Anlattıklarınız olumsuz olmasa da, sevgilinizle ilgili olan bütün sırlarınızı ortaya dökmekten kaçınmalısınız. Bazı olaylar yalnız sizin aranızda kalmalı.
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5. FAZLA İLERİ GİTMEYİN
Erkekler duygularını kadınlar kadar kolay gösteremez. Fazla ileri gidip gitmediğinizi anlamak için önce bir deneyin.
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Sevgilinizin elini tutun veya omzuna elinizi koyun ve nasıl bir tepki vereceğini görün.
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Eğer fazla yakınlıktan rahatsızlık duymuyorsa, sorun yok. Ama hareketlerinize karşı çekingen davranıyorsa, onu fazla zorlamayın.
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