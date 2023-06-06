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Sihirbazların ünlü numarası ortadan ikiye bölme nasıl yapılıyor?

Sihirbazlık şovlarında kart oyunları ve kutunun içinde ortadan ikiye bölme numarası oldukça meşhurdur. Bu şaşırtıcı numaraları nasıl yaptıklarını bilmek isteriz. Sihirbazlıkta en merak edilenlerden biri olan "ortadan ikiye bölme" numarasının nasıl yapıldığını sizler için derledik...

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  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    Sihirbazlık numaralarından birisi olan "ortadan ikiye bölme" başlangıçta pek de masum değildi. Görenleri dehşete düşüren bu numara ilk kez 17 Ocak 1921 tarihinde Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Empire'da Percy Thomas Tibbles tarafından yapıldı.

    Gösteri oldukça ilgi çekti, o dönemlerde kadınlar oy hakkı kazanmak için mücadele veriyordu. Kadınların oy haklarını kazanmalarından kısa bir süre sonra ortadan ikiye bölme numarasını sergileyen, Tibbles, hakları için savaşan kadınların önde gelen isimlerinden Sylvia Pankhurst'u kurbanı olmaya bile davet etti fakat Pankhrust bu teklifi geri çevirdi.
  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    Percy Thomas Tibbles'tan aylar sonra Horace Goldin tarafından taklit edilen gösteride erkek bir kurban kullanıldı ancak ilgi çekmedi. Zamanla bu numarayı yapanlar çoğalınca Horace Goldin 1921'de patent başvurusu yaptı. Böylece numarasının sırrını açıklamak zorunda kaldı.
  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    ORTADAN İKİYE BÖLME NUMARASI NASIL YAPILIYOR?

    Kutuda hiç görünmeyen bir asistan bulunuyor ve gizleniyor. Kesildiği varsayılan asistan ise kutunun diğer yarısında gözüküyor. Yani iki ayrı kutuda bir asistanın başı dışarıdayken, diğerinin ayakları dışarıda kalıyor. Böylece sihirbaz numarasını gerçekleştirmiş oluyor.
  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    TEK ASİSTANLA ORTADAN İKİYE BÖLME NUMARASI NASIL YAPILIYOR?

    Bir diğer hilede ise tek asistan kullanılıyor, kutuya girdiği anda bacaklarını sokabileceği alt bir kabin bulunuyor. Gizli bölmeye vücudunu ve bacaklarını yerleştirdikten sonra sihirbaz ortadan ikiye bölme gösterisine devam ediyor.
  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    İLERLEYEN ZAMANLARADA BİRÇOK YENİ YÖNTEM GELİŞTİ

    Ortadan ikiye bölme numarasının üstünden 100 yıl geçti ve sihirbazlar, teknisyenlerin ve mühendislerin çalışmalarıyla oldukça ileri seviyeye taşıyarak numarayı ilerletti.
  • İşte, sihirbazların ünlü numarası kadınları ortadan ikiye bölmenin sırrı!

    Günümüzde ayna ve benzeri mekanizmaların kullanılması ile çeşitlenen ortadan ikiye bölme numarası zamanla giderek gelişiyor.

    Kaynak: Mental Floss, Public Domain, The Guardian

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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