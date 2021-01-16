Doluluk oranı artıyor! İstanbul'a güzel haber! 0:00 / 0:00

DHA

Son yılların en kurak dönemini ve su kaynaklarında ciddi gerileme yaşayan İstanbul'da bir haftadır aralıklarla süren sağanak ve az da olsa yağan kar, meyvesini vermeye başladı.

ORTALAMA DOLULUK ORANI YÜZDE 28.6'YA ÇIKTI

İstanbul'da doluluk oranları yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi hızla yükselmeye başladı. İSKİ'nin verilerine göre bugün İstanbul barajlarının doluluk oranı 28.66'ya ulaştı.

ISTRANCALARDA DOLULUK YENİDEN YÜZDE 97

DHA'da yer alan habere göre birkaç hafta önce neredeyse kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında doluluk oranları yüzde 15'in üzerine çıkarken, Istrancalar barajında doluluk oranı yüzde 97.47'ye ulaştı.

DAHA DA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Alibeyköy barajında ise birkaç hafta önce keçilerin otlamaya başladığı alanlar yeniden suyla doluyor. Pazar gününden itibaren etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı sistemin ardından yükselişin sürmesi bekleniyor.