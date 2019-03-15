Yeni bir iş kurmanın belirli miktarda risk içerdiği bilinen bir gerçek. Ne kadar başarılı olursa olsun küçük işletmelerin yüzde 20'sinin ilk yılda zarar edeceği tahmin ediliyor. Tabii sosyal medyanın gücü sayesinde, reklamlar için dünya kadar para harcayan onlarca büyük firmanın aksine bir anda meşhur olan küçük işletmeler de yok değil. Sosyal medyanın olumlu etkisini kâra çeviren bir işletme de ABD'den geliyor. Attığı bir tweet sayesinde babasının işletmesini ayağa kaldıran genç, internette çok konuşuluyor.

ABD'nin Teksas eyaletinden Billy By, isimli genç babası tarafından açılan donut dükkanının iş yapmaması üzerine sosyal medyadan samimi bir paylaşım yaptı.

Billy By'ın "Babam, yeni donut dükkanına hiç kimse gelmiyor diye çok üzgün" diye attığı tweeti, sosyal medyada 1 milyonun üzerinde etkileşim aldı. Babasının donut dükkanını tanınır hale getiren genç, sosyal medyanın doğru kullanıldığında ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne serdi. Yalnızca birkaç tweet ile dükkanda uzun kuyruklar bile oluşmaya başladı.

Sosyal medya sayesinde babasını mutlu eden genç, "Desteğiniz için çok teşekkürler. Bunun bizim için ne kadar önemli olduğunu tahmin dahi edemezsiniz. Lütfen anne ve babamın herkese lezzetli donutlar sunabilmek için canla başla çalıştığını unutmayın. Yüksek talep yüzünden bazen erkenden donutlarımız bitmiş oluyor, anlayışınız için teşekkürler" cümleleriyle teşekkür etmeyi ihmal etmedi.