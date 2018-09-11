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"İşte Türk ruhu, işte milli ruh"

A Milli Futbol Takımı oyuncuları, deplasmanda İsveç karşısında 2-0 geriye düşmelerine rağmen aldıkları 3-2'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek taraftarlara teşekkür etti

11 Eylül 2018 Salı, 11:02:02 | Güncelleme:

UEFA Uluslar Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında ilk puanlarını kazanan ay yıldızlılardan Serdar Gürler, Zeki Çelik, Mehmet Topal, Çaylar Söyüncü ve kaleci Sinan Bolat ile İsveç Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı oyuncusu Jimmy Durmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Serdar Gürler, çok iyi başladıkları müsabakanın ilk yarısında talihsiz bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini ancak baskılı oyunlarını sürdürdüklerini söyledi.

Maçın başından sonuna kadar oyunun hakiminin kendileri olduğunu vurgulayan Serdar, "2-0'dan 3-2 almayı başardık. İşte Türk ruhu, işte milli ruh. İnşallah artık bundan sonra böyle devam eder." dedi.

Genç bir takım olduklarını dile getiren Serdar, 2-0 geriye düşmelerine rağmen tribünlerde maçın başından sonuna kadar kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkürlerini sundu.

Serdar Gürler, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın Çekya karşısında geriden geriden gelerek aldığı 3-2'lik galibiyetin bir benzerini İsveç'te yaşadıklarını sözlerine ekledi.

- Zeki Çelik

Zeki Çelik de maça iyi başladıklarını anlattı.

Rakibe birkaç pozisyon verdiklerini ancak mücadelede üstün olan tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı olduğunu ifade eden Zeki, "2-0'dan da geri dönüp kazanmayı bildik. Türk taraftarlar epey vardı. Bizi desteklediler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsunlar." diye konuştu.

- Mehmet Topal

Takım kaptanı Mehmet Topal ise arkadaşlarını galibiyetten dolayı kutladı.

İsveç karşısında takım halinde çok iyi olduklarına dikkati çeken Mehmet Topal, "Bu akşam çok güzel bir müsabaka olduğunu düşünüyorum. Takım halinde maça çok iyi başladık, pozisyonlar da bulduk ama gol bulamadık. Kalemize gelen iki uzun toptan şansız bir gol yedik. Hocamız da hep söylüyor, böyle basit gollere önlem almamız gerekiyor. Böyle basit goller yemek bize yakışmıyor." yorumunu yaptı.

- Çağlar Söyüncü

Ay yıldızlı ekibin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, hatalarından ders çıkaracaklarını vurguladı.

Bu maçın öneminin farkında olduklarına değinen Çağlar, şunları kaydetti:

"Birazcık olsun, bizi destekleyenleri, ülkemizi ve ailemizi sevindirmek istiyorduk. Çok şükür iyi oynayarak bunu başardık. Deplasmanda İsveç'e karşı böyle skor yakalamak çok güzel. Hatalarımız yok değil, hatalarımız da var. Bunlardan ders çıkaracağız. Seyirciye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlara çok teşekkür ederim; bizi burada yalnız bırakmadılar. Yarı yarıyaydı taraftarlarımız. Ayaklarına sağlık. İnşallah onlar da oyunumuzu beğenmiştir."

- Sinan Bolat

Milli kaleci Sinan Bolat ise galibiyetten dolayı çok sevinçli olduklarını belirtti.

Maçta 3 puanı hak ederek kazandıklarını anlatan Sinan, "Allah'ımıza şükürler olsun, buradan 3 puanla dönüyoruz. Türkiye'nin görmek istediği güzel, arzulu bir futbolla güzel bir galibiyet aldık. Benim açımdan da uzun zaman sonra tekrar milli formayı giymek gurur verici. Lucescu ve Alper hocama da bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Türk seyircisi de mükemmeldi. Buraya gelerek bizi destekledikleri için 'ayaklarına sağlık' diyorum." açıklamasını yaptı.

 

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