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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası İşte Türkiye Kupası'nda ilk günün toplu sonuçları - Futbol Haberleri

        İşte Türkiye Kupası'nda ilk günün toplu sonuçları

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları başladı. İşte günün sonuçları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:40 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:40
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        Türkiye Kupası'nda ilk günün toplu sonuçları
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, oynanan maçlarla başladı.

        Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmaları kazanan takımlar, adını 5. eleme turuna yazdırdı.

        Kupada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: 2-1

        VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: 3-1

        Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: 5-3

        Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: 6-1

        Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevne Spor: 3-0

        Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: 1-0

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