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İşte uzaktan çalışmayı en çok ve en az isteyen ülkeler

26 ülkede yapılan "Sürdürülebilir Çalışma Ortamı Endeksi Raporu"na göre Türkiye, yüzde 73 ile şirketlerin sürdürülebilirlik için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine en çok inanan ülke çıktı. Covid-19 salgını sonrasında Hollanda, İspanya, Belçika ve Almanya en yüksek uzaktan çalışma tercihine sahip ülkeler olarak sıralanırken Türkiye yüzde 22 ile en az istekli ülke oldu.

İşte uzaktan çalışmayı en çok ve en az isteyen ülkeler - Haberler
Salgın sonrası nasıl çalışmak istersiniz?
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Japonya merkezli uluslararası teknoloji şirketi Epson, yeni Sürdürülebilirlik Endeksi Raporu'nu açıkladı. Rapora göre Türkiye, yüzde 73 ile şirketlerin sürdürülebilirlik için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine en çok inanan ülke çıktı.

Salgın döneminde Hollanda, İspanya, Belçika ve Almanya en yüksek uzaktan çalışma tercihine sahip ülkeler olarak sıralanırken Türkiye, yüzde 22 ile en az istekli ülke oldu.

B2B International araştırma şirketi ile birlikte yapılan ve 26 ülkede 4 binden fazla çalışanla yapılan “Sürdürülebilir Çalışma Ortamı Endeksi 2021 Raporu”nun öne çıkan sonuçları şöyle oldu:

YEŞİL TEKNOLOJİYİ EN ÇOK TÜRKİYE İSTİYOR

Rapora göre Covid-19 salgını sonrasında uzaktan çalışma tercihleri dünyada artıyor. En istekli olan ülkeler Hollanda (Yüzde 37),İspanya (Yüzde 35) ve Belçika (Yüzde 34) olurken en az istekli ülkelerin başında yüzde 22 ile Türkiye geliyor.

Şirketlerin sürdürülebilirliği iyileştirmek için yeşil teknoloji kullanması gerektiğine inanan ülkelerin başında ise yüzde 73 ile Türkiye var. Rapora göre tüm katılımcıların yüzde 65'i salgın sonrasında sürdürülebilirliğin daha önemli olacağını düşünüyor.

ÇALIŞANLAR DAHA ÇOK İNANIYOR

İşverenlerin yeşil teknolojilerin genel olarak sürdürülebilirliklerini iyileştireceğine olan inancı yüzde 41 çıktı. Çalışanlarda ise bu oran yüzde 83'ü buluyor.

Rapora göre salgın sonrasında cihaz kullanımında değişiklik görülme olasılığı en yüksek ülkeler Ortadoğu, İspanya ve Türkiye oldu. Çalışanların yüzde 16'sı işte daha fazla temassız ve akıllı teknoloji görmek istediğini söyledi.

Tüm katılımcıların verdiği cevaplara göre çalışanlar yüzde 28 ile uzaktan çalışmayı benimseme konusunda işverenlerine göre (yüzde 12) iki kat daha istekli.

TASARRUF VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNE ÇIKTI

Hem ofisten çalışanlar hem de evden çalışanlar, çevre faktörlerinin, kendi kullanımları için sağlanan ürünlerde önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 70'i, evden çalışma teknolojilerinin uzun ömürlü, enerji verimliliğine sahip veya israfı azaltıyor olması gerektiğini öne sürüyor.

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