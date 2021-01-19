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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi’nin konuğu Finansal Yatırımcılar Derneği Başkanı Ekonomist Ali Bahçuvan. Borsadaki yükseliş sürerken ve yatırımcısı sayısı da 2 milyonu geçmişken Bahçuvan, borsanın yeni müdavimlerini ve yatırım kararlarını anlatıyor. "Borsada ne oluyor, yatırımcı sayısı neden artıyor, yeni yatırımcılar kimler?" sorularının cevabı aranırken bu yatırımcıların hangi hisseleri tercih ettiği ve hallerinden memnun olup olmadığı masaya yatırılıyor.

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMLARI NEDEN YAPILIYOR?

Diğer yandan borsada dikkat çeken bir gelişme de artan halka arz sayısı. Bahçuvan yatırımcıların halka arza ilgisinin nedenini açıklıyor. Diğer yandan son dönemde sıkça şikayet edilen manipülasyon ve çeşitleri anlatılırken bir hissede manipülasyon olduğunu nasıl anlayabileceğimiz açıklanıyor. Son dönemde borsada bedelli sermaye artışları dikkat çekiyor. Programda aynı zamanda "Bedelli sermaye artışı neden yapılır? Bu günlerdeki artışlar bedelli sermaye artışının amacına uygun mu?" sorularına cevap aranıyor.