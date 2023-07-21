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        Haberler Televizyon İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 16. bölüm tanıtımı

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 16. bölüm tanıtımı!

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

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        Giriş: 21.07.2023 - 19:21
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        İşte Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 16. bölüm tanıtımı
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        “KARDEŞİME NE YAPTIN?”

        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Metin yaşadığı hayal kırıklığı ile baş etmeye çalışır. Kadir ve Yeşim arasındaki buzlar erir. Beklenmedik bir tehditle Orhan ve Azra’nın evinde taşlar yerinden oynar. Besime ve Hazım yaptıkları hatadan kurtulmaya çalışırken, hala evde hakimiyeti ele alır. Öykü’nün geçmişini araştıran Yeşim, ummadığı bir gerçekle karşılaşır.

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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