Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst: İstediğimiz performansı gösteremedik - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst: İstediğimiz performansı gösteremedik

        Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir ile kozlarını paylaştı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadelenin ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 22:15 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İstediğimiz performansı gösteremedik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu.

        İşte Hollandalı teknik adamın o sözleri:

        Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.

        REKLAM

        Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.

        İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım.

        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör destekli siyasete yer yok
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Fenerbahçe milli araya 3 puanla girdi!
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Osimhen attı, Icardi anons edildi!
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        Anıtkabir'in tarihi fotoğrafları
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        "Baz istasyonu erişimi engelleniyor!"
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        Anıtkabir ve Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        "Bu penaltıyı vermesi doğru değil"
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        F.Bahçe ve G.Saray'dan 10 Kasım'a özel koreografi
        İzindeyiz
        İzindeyiz
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Atatürk’ün Amerikalı bir kadın gazeteciye verdiği, 89 sene önce sansür edilen ve unutulan mülâkatı
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Aldatıldığından şüphe eden koca ev sahibini öldürdü
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu: Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Taksiler nasıl ortaya çıktı?
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Çocuklarda vitiligo! Ciltte beyaz lekelerle ortaya çıkıyor
        Levent Kırca itirafı
        Levent Kırca itirafı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Burak Akan