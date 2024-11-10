Giovanni van Bronckhorst: İstediğimiz performansı gösteremedik
Trendyol Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Rams Başakşehir ile kozlarını paylaştı ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst mücadelenin ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Hollandalı teknik adamın o sözleri:
Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.
Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.
İki Avrupa galibiyeti aldık ama işler iyi gitmedi. Analiz edeceğiz, sezon uzun. Çok fazla puan kaybettik. Dürüst olmak gerekir, gelişmemiz gereken konular var. Ligdeki performansımızı arttırmamız lazım.