Giovanni van Bronckhorst: İstediğimiz performansı gösteremedik

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ligin bu bölümünde çok puan kaybettik, istediğimiz performansı gösteremedik. Milli arada dinleneceğiz, umarım Ciro Immobile döner. Milot Rashica toparlayacaktır. Bu bölümde 9 puan kaybı çok fazla.

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Semih Kılıçsoy'u taktiksel nedenden dolayı çıkardık. Ceza sahasına son 15 dakika çok daha yakın oynadık. Mustafa Hekimoğlu da iyi fırsat yakaladı ama rakip iyi savundu. Taktiksel olarak da her şeyi denedik ama sonuç alamadık.