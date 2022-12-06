Her şey işten atılmasıyla başladı! Eskortlu intikamda sıcak gelişme!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada haberlere konu olan Havva G.'nin Antalya 'da olduğu bilgisine ulaştı.

16 SUÇTAN ARANIYORDU

DHA'da yer alan habere göre polisin yaptığı çalışma ile 4 ayrı kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, 1 şantaj, 1 özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, 2 ayrı tehdit, 2 ayrı kişinin huzur ve sükununu bozma, 1 mala zarar verme ve 5 ayrı hakaret suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan Havva G., saklandığı adreste yakalandı.