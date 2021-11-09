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İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar var

Eskişehir'de işten çıkarıldığı 11 katlı apartmanın çatısında kasten yangın çıkardığı iddiasıyla iki gez gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (29), savcılığın itirazı üzerine hakkında çıkan tutuklama kararıyla cezaevine konuldu. Apartmanın çatısında yapılan incelemede yaklaşık 11 milyon liralık zarar olduğu tespit edildi.

İşten çıkarıldığı apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı; 11 milyon liralık zarar var
Apartmanın çatısını yakan kapıcı tutuklandı
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DHA

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloklu sitenin 11 katlı C bloğunun çatısında geçen hafta cumartesi günü saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, merdivenli araçlarla yangına müdahale ederken, tedbir amacıyla 66 dairedeki yaklaşık 200 kişi binadan polis tarafından tahliye edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

İKİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı, evli ve 2 çocuk babası Yunus Emre Aydoğdu’nun kasten çıkardığı tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan Aydoğdu, ifadesinin ardından ‘kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aydoğdu, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aydoğdu’nun apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınarak ikinci kez adliyeye sevk edilen Aydoğdu, bu kez de ‘adli kontrol’ kararıyla serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcı, Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti. Kabul edilen itirazın ardından ise bu kez kapıcı Yunus Emre Aydoğdu hakkında 'tutuklama' kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince yakalanan Aydoğdu, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Bu arada, Aydoğdu’nun yangın çıkardığı 11 katlı apartmanın çatısında yapılan incelemede yaklaşık 11 milyon lira maddi zarar oluştuğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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