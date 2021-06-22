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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşların işsiz kalmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen işten çıkarma yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından işten çıkarma yasağı ile ilgili alınan güncel kararı paylaştı

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara dair güncel kararları açıkladı. Türkiye aşılamanın hızlanması ve koronavirüs vaka sayısının düşmesinin ardından 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiyor. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." dedi.

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