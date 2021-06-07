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İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı son tarih

Haziran ayı başladığından beri en çok merak edilen konulardan biri de işten çıkarma yasağı oldu. Koronavirüs salgını kapsamında işsizliğin önüne geçmek adına devlet tarafından işverenlere getirilen işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı son tarih

İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı son tarih

Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini ve maddi yükünü hafifletmek adına uygulanan işten çıkarma yasağının Nisan ayında sona ermesi bekleniyordu. Mayıs ayında alınan kararla birlikte işten çıkarma yasağı süresi uzatıldı. Peki, 2021 işten çıkarma yasağı son tarih ne zaman? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar...

2021 İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

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