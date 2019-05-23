Akbaytogan, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ürün grubu forkliftler, platformlar, vinçler, konveyörler, kaldırma ve iç lojistik ekipmanları, depo ve raf sistemleriyle yedek parçalardan oluşan İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneğinin, 2006 yılında 15 firma tarafından kurulduğunu anımsatan Akbaytogan, bugün itibarıyla 44 üyeyle sektörün yüzde 80'ini temsil ettiklerini söyledi.

Akbaytogan, üretici firmalar için çevre, güvenlik, enerji gibi alanlarda ekipmanın tasarımından kullanım ömrünün sonuna kadar standartları kapsayan "FEM logosu" kullanım yetkisinin kendilerinde olduğuna işaret ederek, sektörde güç birliği, dünya pazarlarıyla entegrasyon, uluslararası pazar verilerine erişebilme imkanı, mesleki eğitim, bilgi üretimi ve veri paylaşımı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

İHRACATI İKİYE KATLAMA HEDEFİ

Ticaret Bakanlığı desteğiyle imalatçı firmaların yurt dışındaki pazar paylarını artırmaya yönelik 'Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) Projesi'ni yürüttüklerini ifade eden Akbaytogan, "İstihdam, eğitim, yurt dışı pazarlama ve tanıtıma kadar birçok konuda üyelere avantaj sunan UR-GE Projesi ile üretim yapan firmaların altyapısını geliştirerek, onları dünya piyasalarında rekabete hazır hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu. Akbaytogan, ilki tamamlanan projenin ikincisini geçen yıl başlattıklarını ve 12 üyeyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile "7 Bölge 7 Okul Protokolü" imzalayarak iş ve istif makineleri sektörüne nitelikli eleman yetiştirilmesi ve öğrencilerin teknolojiyle buluşması amacıyla da çalışmalar yaptıklarını anlatan Akbaytogan, okullara makine hibesinde bulunduklarını kaydetti.

Akbaytogan, sektörün 2017 yılında 278 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlatarak, geçen yıl bu rakamın yüzde 28,1 artışla 356 milyon dolara ulaştığı bilgisini verdi. En çok ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Romanya, Rusya, Cezayir ve Irak'a ihracat yapıldığını belirten Akbaytogan, "Bu yıl ihracat yapılan ülke sayısını ve miktarını artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle platform ve vinç grubunda önemli artış bekliyoruz. İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği olarak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te 750 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyoruz." dedi.