İstifa iddiası doğrulanmadı

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İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin, istifa ettiğine yönelik bazı yayınlarda yer alan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Bloomberg International’de yer alan bir haberde Bali’nin yakın bir süre içinde görevini bırakacağı ileri sürülmüştü. Sonrasında kimi yayınlarda da istifa iddialarına yer verildi. Ancak edinilen bilgilere göre Bali, genel müdürlük görevini sürdürecek. Zira banka kaynakları bugün itibariyle istifa iddialarını doğrulamazken konu ile ilgili Adnan Bali’nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edildi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 1 Nisan 2011'de Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı.

1962, İslahiye doğumlu olan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltildi.

BANKANIN 16. GENEL MÜDÜRÜ

1 Nisan 2011'de Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanan Bali, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF),Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bali, İngilizce biliyor.