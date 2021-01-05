İstifa iddiası doğrulanmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İstifa iddiası doğrulanmadı

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin istifa ettiğine yönelik bazı yayınlarda yer alan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Bali, genel müdürlük görevini sürdürecek. Zira banka kaynakları bugün itibariyle istifa iddialarını doğrulamazken konu ile ilgili Adnan Bali’nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edildi

İstifa iddiası doğrulanmadı
HABERTURK.COM

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin, istifa ettiğine yönelik bazı yayınlarda yer alan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Bloomberg International’de yer alan bir haberde Bali’nin yakın bir süre içinde görevini bırakacağı ileri sürülmüştü. Sonrasında kimi yayınlarda da istifa iddialarına yer verildi. Ancak edinilen bilgilere göre Bali, genel müdürlük görevini sürdürecek. Zira banka kaynakları bugün itibariyle istifa iddialarını doğrulamazken konu ile ilgili Adnan Bali’nin yarın gerçekleştireceği basın toplantısında söz konusu soruları yanıtlayacağı ifade edildi. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 1 Nisan 2011'de Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanmıştı.

1962, İslahiye doğumlu olan Bali, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yaptı, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atandı. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı’na yükseltildi.

BANKANIN 16. GENEL MÜDÜRÜ

1 Nisan 2011'de Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16. Genel Müdürü olarak atanan Bali, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Bali aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Institute of International Finance (IIF),Institut International D’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti’nin ise Yüksek Danışma Kurulu Üyesi. Evli ve 3 çocuk babası olan Bali, İngilizce biliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü - Haberler
İŞ-YAŞAMKüçük esnaf yeniden veresiyeye döndü
TİM Başkanı Gülle: Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız
İŞ-YAŞAM'Hedef 184 milyar dolar ihracat'
Bkan Pekcan: Salgından etkilenen esnafa toplamda 3 bin TL gelir desteği
İŞ-YAŞAM'Destek başvurusu 1 milyon 200 bini aştı'
İngiliz hükümetinden 4.6 milyar sterlinlik hibe desteği
İŞ-YAŞAM4.6 milyar sterlinlik hibe desteği
Olmuksan 66.4 milyon Euro'ya Mondi'nin oluyor
İŞ-YAŞAMOlmuksan 66.4 milyon Euro'ya satıldı
Maske üreticilerine ceza verilmedi
İŞ-YAŞAMMaske soruşturması tamamlandı
İhracat rakamları açıklandı - haberler
İŞ-YAŞAM2020 yılı ihracat rakamı belli oldu
BOTAŞ’tan dev sermaye artışı - Haberler
İŞ-YAŞAMBOTAŞ'tan sermaye hamlesi
Küçükbaş hayvan sayısında 2021 yılı hedefi 70 milyon
İŞ-YAŞAMKüçükbaşta hedef 70 milyon
Bakan Selçuk: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz
İŞ-YAŞAMÖdemeler bugün yapılacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X