İstifası istenen Paşinyan'dan yas ilanı! 0:00 / 0:00

İHA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ’da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan’da siyasi kriz devam ediyor. Yaşanan krizlerin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Başbakan Paşinyan ülkede yaşanan kutuplaşma ve kendisine yapılan istifa baskılarının ardından yeni bir karar açıkladı. Paşinyan aldıkları karar ile 19 Aralık tarihinden başlayarak ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu. Paşinyan, "19 Aralık çatışmaların sona ermesinin 40'ncı günüdür. 19 Aralık’tan itibaren Ermenistan'da 3 günlük yas ilan edilecek Cumhuriyet Meydanı'nda yas yürüyüşü yapılarak farklı türde anma etkinlikleri düzenlenecek" dedi.

"PAŞİNYAN İSTİFA ETTİ" SÖYLENTİLERİ ÇIKMIŞTI

Muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ederken gece saatlerinde Rus ve Ermenistan medyasında Paşinyan’ın istifa ettiğine dair iddialar dolaştı.

Sabah saatlerinde kameralar karşısına geçen Nikol Paşinyan istifa etmediğini söyleyerek, "Ben halkın oylarıyla geldim ancak yeni bir seçimde halk beni seçmezse giderim" diyerek muhalefete rest çekti. Siyasi koridorlarda hala hareketlilik sürerken Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan parlamentonun olağanüstü toplanması çağrısında bulundu. Muhalefet tarafından sürekli baskı altında bulunan Paşinyan ise yeni bir adım atarak üstündeki baskıyı savurmaya çalışıyor.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞECEK

Nikol Paşinyan yeni söylemler ve suçlamalar ile Başbakanlık konumunda kalmaya çalışırken sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek Azerbaycan’ı suçladı. Dağlık Karabağ’da, Ermenilerin değil aksine Azerbaycan askerinin saldırılar gerçekleştirdiğini savunan Paşinyan, “Azerbaycan’ın eylemleri kışkırtıcı ve Dağlık Karabağ’daki, Rus Barı Gücü misyonlarının yetersiz olduğunu göstermeyi amaçlıyorlar” dedi. Ayrıca ateşkes anlaşmadı maddeleri gereği esir takası yapacaklarını söyleyen Paşinyan, “Yakın zamanda tutukluların dönüşüne hazırlanıyoruz” diyerek kendilerinin de Azerbaycanlı mahkumları göndermeye hazır olduklarını ifade etti.