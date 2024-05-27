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        Haberler Gündem Güncel "İstihbaratçıyız" diyerek 2 milyon lira dolandırdı

        "İstihbaratçıyız" diyerek 2 milyon lira dolandırdı

        Amasya'da Iraklı bir aile, kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan bir kişi tarafından 2 milyon 278 bin lira dolandırıldı. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:08
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        "İstihbaratçıyız" diyerek dolandırdı
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        Amasya'da yaşayan Irak uyruklu Rana Waad Elias Sheekhoo'u (29), telefonla arayan İ.A, ailesinin isminin çeteye karıştığı, istihbarattan aradığını, yardımcı olacaklarını ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi.

        EVİN ÖNÜNE GİDİP AİLENİN TÜM BİRİKİMLERİNİ ALDI

        Iraklı ailenin evlerinin önüne giden zanlı, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lirayı (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) aldı.

        SİVAS'TA YAKALANDI

        Dolandırıldıklarını anlayan aile durumu polise bildirdi, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli, üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakalanarak Amasya'ya getirildi.

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        POLİSE TEŞEKKÜR

        Sheekhoo, para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim eden polis ekiplerine teşekkür ederek, "Türk istihbaratıyız diye bizi korkuttular, 'senin kimliğini suç örgütünde yakaladık' dediler. Polis kardeşlerimize, ağabeylerimize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, inşallah daim olurlar, sağ olsunlar." dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

        Öte yandan, şüphelinin para ve ziynet eşyalarını alma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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        #dolandırıcılık
        #istihbaratçı yalanı
        #Amasya
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