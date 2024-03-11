Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz cak ayı işdücü istatistiklerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 9,1 olarak gerçekleşmiştir.

İstihdam oranımız da yüzde 49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz."