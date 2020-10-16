İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Müteahhitlerin talip olduğu arsasını cami için bağışladı - KIRŞEHİR

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı.

Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, salgın nedeniyle işçi ve işverenler üzerinde oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi, istihdamda devamlılığın sağlanabilmesi amacıyla destek tedbirlerinin düzenlendiği teklifin, 43 maddeden oluştuğunu belirten Muş, Kovid-19 salgınının ekonomi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için belli düzenlemeleri bugüne kadar hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Kanun teklifiyle, kısa çalışma ve çalışmanın sona ermesini takiben sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürelerin uzatılmasını gündeme aldıklarını belirten Muş, bu sürelerin, 30 Haziran 2021'e kadar cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabileceğini bildirdi.

İşverenlerce 2019 Ocak ile 20 Nisan 2020 tarihleri arasında en düşük sigortalı sayısına ek bir ilave istihdam yapılması durumunda, bu çalışanların SGK prim desteğinin, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını söyleyen Muş, "Kısmi zamanlı çalışmanın teşvik edilmesi, yeni istihdam artışını sağlamak amacıyla kısmi zamanlı çalışmayı kabul eden hizmet erbabına gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getiriyoruz." dedi.

Esnaf Ahilik Sandığı kurulduğunu anımsatan Muş, "Bunu iki kez ertelemiştik, pandemi sürecinden dolayı bunun yürürlüğe girme süresini 2023 sonuna kadar erteliyoruz." diye konuştu.

Muş, teklifle evlerinde ürettikleri malların, internet ve benzeri ortamlar üzerinden satışını yapanlara belirli şartlarda gelir vergisi muafiyeti getirileceğini, buradaki sınırın 220 bin lira olduğunu bildirdi.

Turizmde konaklama vergisi getirildiğini hatırlatan Muş, "Sektörün içinde bulunduğu şartlardan dolayı bunun yürürlüğünü de 2022'nin başına erteliyoruz." dedi.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet gibi ekonomik, sermaye piyasa araçlarının Türkiye'ye getirilmesinin önünün açılacağını belirten Muş, "Burada herhangi bir vergi talep etmeyeceğiz. Sıfır vergi. Yurt içinde de döviz, altın, menkul kıymeti bulunanların, bunları resmi defterlere kaydetmesi durumunda yine herhangi bir vergi alınmayacaktır. Bunun süresini de 30 Haziran 2021'e kadar belirlemiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

- "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var"

Muş, açıklamalarının ardından bir soru üzerine, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili çalışmamız var. Teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımızda kanun teklifimizin görüşmeleri sırasında Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacağız." dedi.

Sicil affına ilişkin çalışma yapılıp yapılmadığıyla ilgili soruya Muş, "Daha önce sicil affı sağlanmıştı. Bunu pandemi sürecinde yapmıştık. Bununla alakalı bir çalışmamız şu an söz konusu değil." karşılığını verdi.

Yurt dışından para, altın getirilmesine yönelik düzenleme yapılacağı dile getirilerek, "Bu konuda sınır var mı?" sorusu üzerine Muş, "Hayır, istedikleri kadar getirebilirler. Bunun transferini Türkiye'ye rahat şekilde gerçekleştirip, herhangi bir vergi, resim ve harca tabii olmadan kayıt altına alabilirler." diye konuştu.

- "Yalnızca TTB'yle ilgili değil diğerleriyle ilgili de bir çalışmamız olacak

Mehmet Muş, AK Parti'nin, Türk Tabipleri Birliği'yle ilgili çalışma başlattığı ifade edilerek, çalışmanın hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Yalnızca Türk Tabipleri Birliği değil, bazı meslek kuruluşlarının yapıları antidemokratik. Bir kez yönetime gelen, bir kez orayı ele geçiren, başka bir anlayışa, fikre müsaade etmiyor. Amacımız, bu meslek kuruluşlarının demokratik, temsilin daha sağlıklı ve farklı fikirlerin temsil edileceği hale gelmesini teşvik etmek. Bununla alakalı yalnızca Türk Tabipleri Birliği'yle ilgili değil diğerleriyle ilgili de bir çalışmamız olacak. Gündemimiz şu an bütçeyle meşgul. Bütçenin sonrasında çalışmalarımızı netleştirmiş oluruz."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkındaki kararını, "Yargının iflası" olarak değerlendirdiği hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Muş, konunun, siyasi tartışmadan ziyade hukuki olduğunu belirterek, "Bu tartışmayı siyasi zemine taşımayı doğru bulmuyoruz." dedi.

- "Malumun ilanı"

Eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın, "HDP ile PKK'nın ilişkisini saklamak beyhude." yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Muş, bu açıklamayı, "malumun ilanı" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Altan Tan'ın, HDP'den iki dönem milletvekilliği yaptığını anımsatan Muş, "HDP bunu istediği kadar inkar etsin, diğer partiler bunu istediği kadar görmemeye çalışsın. Kayyum atamalarının neden yapıldığı sorusuna en güzel cevabı Altan Tan'ın açıklamalarında görebiliriz. HDP ısrarla terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymak istemiyor, bundan kaçınıyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Muş, erken seçimin gündemlerinde olmadığını söyleyerek, "Muhalefette şöyle bir alışkanlık var; bir seçim yapılıyor, seçim yapıldıktan 6 ay sonra 'Tekrar seçime gidelim.' Seçime niye gidelim? 2023'e hazırlanın." dedi.

Türkiye'nin boş tartışmalarla meşgul edilmesini istemediklerini belirten Muş, "Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok, Türkiye'nin projeleri var, hedefleri var. Tarihi de söylüyoruz, Haziran 2023. Buyursunlar, hazırlansınlar, kendileriyle 2023'te sandıkta hesaplaşırız." diye konuştu.