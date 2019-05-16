Kurdaki yükselişin turizm sektörüne olumlu yansıması ve 21 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona eren yarıyıl tatili, hizmetler sektöründe istihdamın artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik şubat ayında yüzde 14.7, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 13.6 oldu.
Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.9 ile Mart 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ocak ayında yüzde 26.7'ye yükselen genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26.1'e geriledi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERE GÖRE
HİZMETTE İSTİHDAM ŞUBATTA 108 BİN KİŞİ ARTTI
(15- yaş-Bin kişi)
|İşgücü
|İstihdam
|Tarım
|Sanayi
|İnşaat
|Hizmet
|2018
|Ocak
|32.088
|28.937
|5.500
|5.567
|2.230
|15.640
|Şubat
|32.086
|28.943
|5.427
|5.627
|2.214
|15.675
|Mart
|32.032
|28.852
|5.368
|5.618
|2.152
|15.714
|Nisan
|32.092
|28.792
|5.344
|5.650
|2.087
|15.711
|Mayıs
|32.072
|28.659
|5.293
|5.669
|2.023
|15.674
|Haziran
|32.240
|28.714
|5.260
|5.737
|2.005
|15.712
|Temmuz
|32.290
|28.692
|5.263
|5.703
|1.943
|15.783
|Ağustos
|32.491
|28.825
|5.226
|5.730
|1.938
|15.931
|Eylül
|32.455
|28.729
|5.256
|5.698
|1.900
|15.875
|Ekim
|32.572
|28.777
|5 289
|5.696
|1.867
|15.925
|Kasım
|32.489
|28.539
|5.232
|5.656
|1.815
|15.836
|Aralık
|32.371
|28.239
|5.178
|5.474
|1.737
|15.851
|2019
|Ocak
|32.321
|28.017
|5.156
|5.392
|1.693
|15.777
|Şubat
|32.502
|28.085
|5.133
|5.388
|1. 679
|15.885
Mevsim etkisinden arındırılmış veriler*
HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 15.9 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR
İstihdama en önemli katkıyı şubat ayında da hizmetler sektörü yapmaya devam etti. Toplam istihdamın yüzde 57’isini oluşturan hizmet sektörü istihdamı aylık 108 bin kişi artışla 15.9 milyon TL kişi oldu. Ocak'taki 74 bin kişilik azalışın ardından gelen bu artışta kurda yaşanan sert yükselişin turizm sektöründeki olumlu yansımaları ve sömestr tatili nedeniyle sektördeki istihdamın artmasının etkili olduğu gözlemlendi.
SANAYİ SEKTÖRÜ 4 BİN KİŞİ AZALDI
Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Şubat'ta sanayi sektöründe istihdam 4 bin kişi azaldı ve 5.4 milyon kişiye indi. Toplam istihdamın yüzde 19’unu oluşturan sanayi sektöründe azalış 8. ayına girdi ve toplam 349 bin kişiye ulaştı.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI 13 AYDIR SÜRÜYOR
13 aydır aralıksız istihdam kaybı yaşayan inşaat sektöründe çalışan sayısı 14 bin kişi daha azaldı ve 1.7 milyon kişiye geriledi. Toplam istihdamdaki payı yüzde 6 olan inşaat sektöründe 13 aylık istihdam azalışı 551 bin kişiye ulaştı.
Tarım sektöründe de azalış 4 ayını geride bıraktı. Şubat tarım sektöründe istihdam 23 bin kişi azalırken, 4 aylık istihdam kaybı 156 bin kişi oldu. Sektörde 5.1 milyon kişi çalışıyor.
YORUMLAR