Kurdaki yükselişin turizm sektörüne olumlu yansıması ve 21 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona eren yarıyıl tatili, hizmetler sektöründe istihdamın artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik şubat ayında yüzde 14.7, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 13.6 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERE GÖRE

HİZMETTE İSTİHDAM ŞUBATTA 108 BİN KİŞİ ARTTI

(15- yaş-Bin kişi)

İşgücü İstihdam Tarım Sanayi İnşaat Hizmet 2018 Ocak 32.088 28.937 5.500 5.567 2.230 15.640 Şubat 32.086 28.943 5.427 5.627 2.214 15.675 Mart 32.032 28.852 5.368 5.618 2.152 15.714 Nisan 32.092 28.792 5.344 5.650 2.087 15.711 Mayıs 32.072 28.659 5.293 5.669 2.023 15.674 Haziran 32.240 28.714 5.260 5.737 2.005 15.712 Temmuz 32.290 28.692 5.263 5.703 1.943 15.783 Ağustos 32.491 28.825 5.226 5.730 1.938 15.931 Eylül 32.455 28.729 5.256 5.698 1.900 15.875 Ekim 32.572 28.777 5 289 5.696 1.867 15.925 Kasım 32.489 28.539 5.232 5.656 1.815 15.836 Aralık 32.371 28.239 5.178 5.474 1.737 15.851 2019 Ocak 32.321 28.017 5.156 5.392 1.693 15.777 Şubat 32.502 28.085 5.133 5.388 1. 679 15.885

Mevsim etkisinden arındırılmış veriler*

HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 15.9 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR



İstihdama en önemli katkıyı şubat ayında da hizmetler sektörü yapmaya devam etti. Toplam istihdamın yüzde 57’isini oluşturan hizmet sektörü istihdamı aylık 108 bin kişi artışla 15.9 milyon TL kişi oldu. Ocak'taki 74 bin kişilik azalışın ardından gelen bu artışta kurda yaşanan sert yükselişin turizm sektöründeki olumlu yansımaları ve sömestr tatili nedeniyle sektördeki istihdamın artmasının etkili olduğu gözlemlendi.



SANAYİ SEKTÖRÜ 4 BİN KİŞİ AZALDI



Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Şubat'ta sanayi sektöründe istihdam 4 bin kişi azaldı ve 5.4 milyon kişiye indi. Toplam istihdamın yüzde 19’unu oluşturan sanayi sektöründe azalış 8. ayına girdi ve toplam 349 bin kişiye ulaştı.



İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI 13 AYDIR SÜRÜYOR



13 aydır aralıksız istihdam kaybı yaşayan inşaat sektöründe çalışan sayısı 14 bin kişi daha azaldı ve 1.7 milyon kişiye geriledi. Toplam istihdamdaki payı yüzde 6 olan inşaat sektöründe 13 aylık istihdam azalışı 551 bin kişiye ulaştı.



Tarım sektöründe de azalış 4 ayını geride bıraktı. Şubat tarım sektöründe istihdam 23 bin kişi azalırken, 4 aylık istihdam kaybı 156 bin kişi oldu. Sektörde 5.1 milyon kişi çalışıyor.