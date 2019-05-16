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Sömestr hizmette istihdamı artırdı

HABERTURK.COM

Şubat ayında işsizlik yüzde 14.7 ile yerinde sayarken istihdama en önemli katkıyı yine hizmetler sektörü yaptı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Ocak'taki 74 bin kişilik azalışın ardından hizmetler sektöründeki istihdam şubat ayında 108 bin kişi arttı. Artışta 21 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona eren yarı yıl tatili nedeniyle sağlanan istihdam da etkili oldu. Haberturk.com Ekonomi Müdürü Naime Sert'in haberi

Sömestr

Kurdaki yükselişin turizm sektörüne olumlu yansıması ve 21 Ocak'ta başlayıp 4 Şubat'ta sona eren yarıyıl tatili, hizmetler sektöründe istihdamın artmasını sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik şubat ayında yüzde 14.7, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik yüzde 13.6 oldu.



Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.9 ile Mart 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ocak ayında yüzde 26.7'ye yükselen genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 26.1'e geriledi.
 

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLERE GÖRE
HİZMETTE İSTİHDAM ŞUBATTA 108 BİN KİŞİ ARTTI
(15- yaş-Bin kişi)     

  İşgücüİstihdamTarım Sanayi İnşaatHizmet 
2018Ocak32.08828.9375.5005.5672.23015.640
 Şubat32.08628.9435.4275.6272.21415.675
 Mart32.03228.8525.3685.6182.15215.714
 Nisan32.09228.7925.3445.6502.08715.711
 Mayıs32.07228.6595.2935.6692.02315.674
 Haziran32.24028.7145.2605.7372.00515.712
 Temmuz32.29028.6925.2635.7031.94315.783
 Ağustos32.49128.8255.2265.7301.93815.931
 Eylül32.45528.7295.2565.6981.90015.875
 Ekim32.57228.7775 2895.6961.86715.925
 Kasım 32.48928.5395.2325.6561.81515.836
 Aralık32.37128.2395.1785.4741.73715.851
2019Ocak32.32128.0175.1565.3921.69315.777
 Şubat32.50228.0855.1335.3881. 67915.885

Mevsim etkisinden arındırılmış veriler*



HİZMETLER SEKTÖRÜNDE 15.9 MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR

İstihdama en önemli katkıyı şubat ayında da hizmetler sektörü yapmaya devam etti. Toplam  istihdamın yüzde 57’isini oluşturan hizmet  sektörü  istihdamı aylık 108 bin kişi artışla 15.9 milyon TL kişi oldu. Ocak'taki 74 bin kişilik azalışın ardından gelen bu  artışta kurda yaşanan sert yükselişin  turizm sektöründeki olumlu yansımaları ve sömestr tatili nedeniyle sektördeki istihdamın artmasının etkili olduğu gözlemlendi.

SANAYİ SEKTÖRÜ 4 BİN KİŞİ AZALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre Şubat'ta sanayi sektöründe istihdam 4 bin kişi azaldı ve 5.4 milyon kişiye indi.  Toplam istihdamın yüzde 19’unu oluşturan sanayi sektöründe  azalış 8. ayına girdi ve toplam 349 bin kişiye ulaştı.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İSTİHDAM KAYBI 13 AYDIR SÜRÜYOR

13 aydır aralıksız istihdam kaybı yaşayan inşaat sektöründe çalışan sayısı 14 bin kişi daha azaldı ve 1.7 milyon kişiye geriledi.  Toplam istihdamdaki payı yüzde 6 olan inşaat sektöründe 13 aylık istihdam azalışı 551 bin kişiye ulaştı.

Tarım sektöründe de azalış 4 ayını geride bıraktı. Şubat tarım sektöründe istihdam 23 bin kişi  azalırken, 4 aylık istihdam kaybı 156 bin kişi oldu. Sektörde 5.1 milyon kişi çalışıyor.

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