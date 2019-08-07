Transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılar 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Kayseri’ye getirdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkan Vekili Serdar Maraşlı ile Kayseri’ye gelen Ben Rienstra sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imzalayacak.
2018-2019 sezonunda Hollanda 1. lig ekiplerinden SC Heerenveen forması ile 36 maça çıkan Hollandalı oyuncu 5 gol 4 asist ile oynadı.
2019-2020 sezonunda ise SC Heerenveen forması ile ligin ilk maçında forma giyen Ben Rienstra 74.dakika oyundan çıkarken Heerenveen taraftarına veda etti.
Hollandalı oyuncu Ben Rienstra, 2018 yaz transfer sezonunda AZ Alkmaar'dan, SC Heerenveen'e 1 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Ben Rienstra transferiyle birlikte, 2019 yaz transfer döneminde 15. transferini gerçekleştirdi.
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