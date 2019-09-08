İstanbul'un en hareketli mekânlarından olan İstiklâl Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken kendilerinden para isteyen kişilerce göğüslerinden bıçaklanarak öldürülen İTÜ Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar, Emirgan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KANADA'YA GİDECEK OLAN ARKADAŞINI YOLCU EDECEKTİ

Kanada'ya eğitim için gitme hazırlığı yapan arkadaşı Tolga Ozan'ı yolcu etmek için dün sabaha karşı arkadaşlarıyla birlikte İstiklal Caddesi'ndeki tramvay durağında beleyen Halit Ayar, yanına gelerek para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

HALİT AYAR'IN KIZKARDEŞİNİN FERYAT CÜMLELERİ

Gaspçıların saldırısıyla hayatını kaybeden Halit Ayar'ın kız kardeşi Pelin Ayar, bugün sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Ağabeyim hastaneye kaldırılmadan olay yerinde öldü. Ağabeyime 6 kere saplandı o bıçak. Katil kayıp lütfen sessiz kalmayın...

OLAYLA İLGİLİ YAKALANAN ŞÜPHELİLERİN SABIKASI BOZUK

Halit Ayar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli kişilerin sabıkalarının oldukça bozuk olduğu ortaya çıktı.

Emniyet'ten edinilen bilgilere göre gözaltına alınan ve Halit Ayar'ı bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden E.Y'nin iki gez yağma ve gasp, 6 kez kasten yaralama, 4 kez uyuşturucu madde kullanımından gözaltına alınma, 4 kez hırsızlık ve 1 kez güveni kötüye kullanmadan suç işlediği belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDEDEN KASTEN ADA YARALAMAYA

Diğer şüpheli E.D'nin ise sabıkasında benzer suç kayıtlarına rastlandı. E.D şimdiye kadar 3 kez kasten ada yaralama, 6 kez uyuşturucu madde kullanma ve 1 adet görevi yaptırmamak için direnmeyle ilgili işlem gördüğü kaydedildi.