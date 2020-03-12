AA

İstiklal Marşı'nı kabulünden önce yayımlayan Açıksöz gazetesi Kastamonu'da sergileniyor



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi- 21 Şubat 1921'de yayımlayan Açıksöz gazetesinin orijinal nüshası- Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz'ın konuşması

İstiklal Marşı'nı, kabulünden önce 21 Şubat 1921'de yayımlayan Açıksöz gazetesinin orijinal nüshası, Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi'nde sergileniyor.İstanbul'dan Ankara'ya, oradan da 19 Ekim 1920'de Kastamonu'ya gelen milli şair, yaklaşık 66 gün kaldığı kentte İstiklal harbiyle ilgili vaazlar verir.Kastamonu'da kaldığı süre zarfında Açıksöz gazetesinde çeşitli yazıları ve şiirleri yayımlanan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nı da resmi olarak kabulünden önce yayınlanması için Açıksöz gazetesine gönderir.Gazete de İstiklal Marşı'nı 21 Şubat tarihli sayısında manşetten yayımlar.Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Açıksöz gazetesinin Milli Mücadele döneminin zor şartları altında 15 Haziran 1919'da yayımlanmaya başladığını söyledi.Açıksöz'ün Milli Mücadele'yi destekleyen en önemli gazetelerden biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ankara'da Hakimiyet-i Milliye neyse Kastamonu'da Açıksöz odur. İstiklal gazeteleri neyse Açıksöz gazetesi de Milli Mücadele'ye destek veren bir gazetedir. Batı Karadeniz'de isim yapmış önemli gazetelerden biridir." dedi.- Akif'in Açıksöz gazetesinde yayımlanan 8. şiiri İstiklal MarşıGazetenin yazarları arasında önemli isimlerin yer aldığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:"Gazetenin Mehmet Akif Ersoy gibi önemli yazarları var. Mehmet Akif, Açıksöz gazetesine 7 şiirini vermiştir ve burada yayımlanmıştır. Sekizinci şiiri ise İstiklal Marşı'dır. Akif, Milli Mücadele'ye destek için Kastamonu'da vaazlar veriyor, ilçeleri geziyor. Açıksöz gazetesinde de fikir toplantıları düzenleniyor. Bu toplantılar sayesinde Açıksöz gazetesiyle manevi bir birlikteliği oluşuyor. Bu gazete Akif'in 7 şiirini manşetten yayımlıyor. Akif'in İstiklal Marşı'nı bu gazetede yayımlatmasının sebebi budur."Akif'in İstiklal Marşı'nı ilk kez yayımlanması için 2 gazete ve bir dergiye gönderdiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"İstiklal Marşı'nın ilk nerede yayımlandığı konusunda bazen tartışmalar oluyor. Mehmet Akif Bey'in Ankara'da olması münasebetiyle Açıksöz gazetesine Milli Marşı gönderirken aynı zamanda Hakimiyet-i Milliye gazetesi ve Sebilürreşad dergisine de gönderiyor. 17 Şubat'ta Hakimiyet-i Milliye gazetesi ve Sebilürreşad'da yayımlanıyor. Açıksöz gazetesi, pazartesi ve perşembe olmak üzere haftada 2 kez yayımlanıyor. Ankara'dan posta yoluyla buraya gelme süresi düşünüldüğünde daha önceki sayılara yetişmediği için 21 Şubat'ta yayımlandığını görüyoruz. Açıksöz gazetesi Ankara dışındaki İstiklal Marşı'nı yayımlayan ilk gazete. Diğerleri daha sonra kabul sırasında yayımlıyor. İstiklal Marşı'nın kabulü olan 12 Mart'tan çok daha önceki bir tarih olması sebebiyle çok önemli."Gazetenin girişinde "Şairi azam ve muhterem Mehmet Akif Beyefendi üstadımızın İstiklal Marşı unvanlı bedii nefiselerinin ilk neşrini gazetemize lütuf buyurmuşlardır." yazdığına dikkati çeken Yılmaz, gazetenin nüshasının Yazma Eserler Kütüphanesi'nde sergilendiğini dile getirdi.