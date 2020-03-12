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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - BATMAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü- Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının görüntüsü- İstiklal Marşı’nın okunması- Raman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Ertekin’in konuşması- Raman Anadolu Lisesi öğrencilerinin şiir okumaları- Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Melek Yıldırım’ın İstiklal Marşı okuması- Vali Hulusi Şahin’in öğrenci ve öğretmenlere hediye vermesi

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GünüBATMAN (AA) - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Programda Raman Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Salih Ertekin, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Vakıfbank İlkokulu öğrencisi Melek Yıldırım marşın bir bölümünü okudu.Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi, öğrencilerin okuduğu şiirler ve seslendirdikleri türkülerle devam eden programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.