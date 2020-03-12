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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - ÇANAKKALE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması- Çocukların şiir okuması- Törenden detaylar

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Bayramiç, Lapseki, Ayvacık ve Gelibolu ilçelerinde tören düzenlendi.Bayramiç'teki tören Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunu geçirdiği evde gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemini belirten çeşitli konuşma ve şiirlerin okunması ile devam etti. Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un milli marş yarışmasına katılımın sağlandığı davet bir skeçle anlatıldı.Çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlikte şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Törene, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir, Belediye Başkanı Mert Uygun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ermiş, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruşlarının temsilcileri katıldı.- LapsekiLapseki'deki program Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda yapıldı.Programa Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Namık Ergin, Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan ve okul müdürleri katıldı.Okul Müdürü Mehmet Uzun, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal savaşımızın askeri ve siyasi alanda komutanı Mustafa Kemal’dir. Manevi alanda bu orduyu hazırlayan ise Mehmet Akif’tir. Kurtuluş savaşının devam ettiği günlerde bir milli marşın yazılması teklif edilir. Ancak Mehmet Akif Ersoy millet adına yapılacak böyle bir görevin para karşılığında yapılmayacağını düşündüğünden yarışmaya katılmamıştır. Daha sonra arkadaşları tarafından ikna edilir. Böylece İstiklal Marşı'mızın yazılma süreci başlar. Her kelimesine yüzlerce yüzlerce vatan evladının canını fada ettiği İstiklal Marşı'mız Mehmet Akif’in kalemiyle en güzel ifade tarzını bulur." dedi.Konuşmaların ardından hafta nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.