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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - MALATYA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Resim sergisinin açılışı- İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programından detay- Malatya Valisi Aydın Baruş'un konuşması- Öğrencilerden oluşan koro günün anlam ve önemiyle ilgili ezgiler seslendirmesi

Malatya'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı öncesi Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Fatih Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı resim sergisinin açılışını yaptı.Fatih Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan anma programında konuşan Vali Baruş, 99 yıl önce bir destan yazıldığını ve bu destanın Türk milletinin varlık sebebini dünyaya haykıran İstiklal Marşı olduğunu söyledi.Birinci İnönü Muharebesinin ardından Büyük Millet Meclisi'nin bir milli marş yarışması düzenlediğini ve Mehmet Akif'in de bu yarışmaya katıldığını hatırlatan Baruş, "Büyük Millet Meclisimiz dakikalarca ayakta alkışlayarak, bu milli marşı kabul etti. İstiklal Marşı milletimizin varlık sebebini açıklayan eşsiz mısralara sahip bir marştır. Anadolu topraklarında yaşayan tüm halkın, vatandaşlarımızın, Türk milletinin ortak sesidir. " ifadelerini kullandı.Baruş'un konuşmasının ardından öğrencilerden oluşan koro günün anlam ve önemiyle ilgili ezgiler seslendirdi ve programa katılanlar öğrencilerin oratoryo gösterisini izledi.