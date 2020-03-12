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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü - MERSİN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü töreni- Mersin Kültür Merkezi'ndeki törenden görüntü- Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının İstiklal Marşı'nı okuması- İstiklal Marşı'nın okunmasından görüntü- Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminden görüntü- Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun konuşması- Ödül töreninden görüntüler- Şiir dinletisi ve mini konserden görüntüler

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma GünüMERSİN (AA) - Mersin'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.Mersin'de Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca vatanına, milletine, toprağına, bayrağına, ezanına, bağımsızlığına ve hürriyeti sahip çıktığını, çıkmaya devam edeceğini söyledi.Türkiye'nin tarihte birçok zorlukla mücadele ettiğine dikkati çeken Su, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy hakikaten o günleri en güzel şekilde yansıtan, milletimizin duygularını en güzel şekilde ifade ederek İstiklal Marşımızı kaleme almıştır. O gün nasıl o ruh ve heyecanı yansıtıyorsa, bugün de İstiklal Marşımızı okuduğumuz zaman aynı heyecanı ve ruhu hissediyoruz." ifadesini kullandı.İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da İstiklal Marşı'nın önemine değinerek, Mehmet Akif Ersoy'u en kalbi duygularıyla andıklarını belirtti.Programda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlatılan, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu.Etkinlikte, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden derlenerek hazırlanan şiir dinletisi ve mini konser ilgiyle izlendi.Programa protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenciler katıldı.