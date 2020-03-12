AA

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü - TRABZON



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi- İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı- İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş'ın konuşması- Öğrencinin İstiklal Marşı okuması- Tiyatro gösterisi- Ödül töreni

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü- Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de tören düzenlendiGİRESUN (AA) - Trabzon, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla program düzenlendi.Trabzon Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Mehmet Akif Ersoy, sadece bir İstiklal Marşı şairi değil, aynı zamanda bir İslam ve iman şairiydi." dedi.Programda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi sundu, Prof. İhsan Koz İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ahmet Hacısalihoğlu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Öğrenci, il protokolü ve katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.Vali İsmail Ustaoğlu, il genelinde düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Programa kamu kurum müdürleri, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.