Göztepe’de takımın başına geçen Ünal Karaman, İzmir ekibinin teknik direktörü olarak ilk maçında Beşiktaş deplasmanında boy gösterdi. Seremoni konusunda hassas olduğu bilinen Karaman, Trabzonspor’da olduğu gibi Göztepe’nin başında da İstiklal Marşı’nın okunması sırasında oyuncularının bayrağa dönerek milli marşı okumasını istedi. Göztepeli futbolcular seremoniyle birlikte stadyum skorboardunda bulunan Türk Bayrağı’na dönerek İstiklal Marşı’nı bu şekilde okudu.