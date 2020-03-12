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İstiklal Marşının kabulünün 99'uncu yıl dönümü - ÇORUM



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Törenin yapıldığı Devlet Tiyatro Salonundan görüntü- Öğrencilerin koro halinde İstiklal Marşı okuması- Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Necmeddin Ünal'ın konuşması- Öğrencilerin gösterileri

Çorum'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Devlet Tiyatro Salonu'ndaki etkinlikte Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma sürecini anlatan oratoryo sahneledi.Törende ayrıca, yıl içerisinde İstiklal Marşı'nın önemini anlatan resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Okul Müdürü Necmeddin Ünal, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk Milletine moral verdiğini söyledi.Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'ndan sonra "milli şair" unvanı aldığını belirten Ünal, "Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı'nın gürbüz çocuklarından biridir. Halkın tescillediği milli bir şair, ideal bir öğretmen, branşına hakim bir veteriner, cesur bir gazeteci, Kurtuluş Savaşında iyi bir asker, Türk gencine ufuk çizen fikir ve aksiyon adamı bir politikacı, bir gönül insanı, hayatı vatan hasretiyle biten, vefa beklediği gözlerden cefa çeken bir gariptir. Hayata veda edeceği anda 'Hocam bir İstiklal Marşı daha yaz ki kıymetin anlaşılsın.' diyen öğrencisine 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' diyecek kadar vatanperverdir." diye konuştu.Ünal, Mehmet Akif Ersoy'un bugün yaşasa koronavirüse kayıtsız kalmayacağını dile getirerek, "Mücadele adamı olan Mehmet Akif bugün yaşamış olsaydı, bütün dünyayı etkileyen koronavirüse karşı şiir yazar, yazılarıyla yakın temasta bulunmamamızı, sık sık ellerimizi yıkamamızı ve hijyene dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatırdı. Bu vesileyle Mehmet Akif'i rahmet ve minnetle anıyoruz."Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal da katıldı.