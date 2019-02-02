İşgal güçlerine karşı verdiği mücadeleyle ''İstiklal Madalyası''na layık görülen ve ''Kahraman'' unvanı alan Kahramanmaraş'ın, hikayesinin yaşatılması için kurulan müzeler ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2012 yılından bu yana açılan "Kurtuluş Minyatür Müzesi", "Mahmut Arifi Paşa Konağı Maraş Kültür Evi ve Etnoğrafya Müzesi", "Uzunoluk Dijital Kurtuluş Müzesi", "Kahramanmaraş Dondurma Müzesi" ve "Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi", kenti ziyarete gelen turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Tarihi konak ve evlere yapılan müzelerle hem İstiklal şehrinin destansı hikayesi gelecek nesillere aktarılıyor hem de restorasyonları yapılarak tarihi yapıların korunması sağlanıyor.

Kentte son 7 yılda yapılan ve yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan müzeler, Kahramanmaraş'ı tanımak isteyenleri tarihi ve kültürel yolculuğa çıkartıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin ve dünyanın kadim medeniyet merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Geçmişi 12 bin yılı aşkın bir tarihe sahip ve çeşitli medeniyetleri bünyesinde barındıran Maraş'ın, tarihin her döneminde yaşam alanı olduğuna dikkati çeken Kabakcı, çarşılarıyla, binalarıyla, sokaklarıyla ve her yönüyle Kahramanmaraş'ın tarihe tanıklık eden bir kent olduğunu söyledi.

"İNSANLAR MEDENİYETLERİNİ SORGULAMAKTA"

Kabakcı, Kahramanmaraş'ın devletleri yenen bir şehir olduğunu, bunları da anlatmak için çok sayıda müze kurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda çarşılarımız restore edildi. Eski konaklarımız ve evlerimizi restore ederek müze şekline dönüştürüyoruz. Tarihimizi açığa çıkartıyoruz. Dünyada iç ve dış turizm son yıllarda hızla artmaktadır. İnsanlar medeniyetlerini sorgulamakta. Bizler de kültürümüzü açığa çıkartmaya çalışıyoruz. İleride inşallah müze sayılarımızı artırmak, el sanatlarımızı gün yüzüne çıkartmak suretiyle müzeler şehri olarak da anılmak istiyoruz. Bakırcılık, sim sırma ve kuyumculuk gibi tüm sanat dallarımızın artık hayata geçmesi lazım. Bunun için de tüm Kahramanmaraşlıların bir eylem planı hazırlayarak herkesi misafir etmemiz gerekiyor."