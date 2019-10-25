İstiklal sergisinin ziyaret saatleri uzatıldı

İş Bankası'nın İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki “Milli Mücadele’nin 100. Yılında İstiklal” sergileri, 29 Ekim günü saat 20.00'ye kadar açık olacak.

Müzeler, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 28 Ekim Pazartesi günü de ziyaret edilebilecek.

MİLLİ MÜCADELE'NİN TARİHİ

İstanbul'daki Türkiye İş Bankası Müzesi'nde İstiklal sergisi yer alıyor. Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan İstiklal sergisi, ziyaretçilerini yüz yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; On Yıllık Savaş, Mütareke ve İşgal, Direniş ve Kuvayı Milliye, Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa, Hukuk ve Taarruz, İstiklal ve Cumhuriyet olmak üzere altı bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.