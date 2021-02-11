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İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Tuzla’da yeni ticaret, sanayi ve lojistik merkezi olarak konumlanan İSTİM Tuzla'da teslimatların 2021'de başlayacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, İSTİM Tuzla, Betacons (Betatrans A.Ş),Kadimyapı A.Ş (Çavuşoğlu Yemenler A.Ş, Mostar Yapı Ltd.Şti.) Ortaklığında bölgenin lojistik, üretim ve depolama ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

Tuzla’da ofis, sanayi ve ticaret kompleksi olarak dikkat çeken projenin, yüksek enerji altyapısı, her sektöre uygun ağır yük taşıma kapasitesi, kat yükseklikleri ve ergonomisi ile firmaların gelişimini destekleyen özelliklere sahip olduğu belirtildi.

Toplamda 777 adet ofis ve dükkânın yer aldığı İSTİM Tuzla’da ofislerin büyüklükleri 87 ila 100 metrekare, dükkânların ise 100 ila 300 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Projede ofisler 700 bin TL’den, dükkânlar ise 950 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, alıcılara yüzde 25 peşinata 36 ay sıfır faizli ödeme seçeneği sunuluyor.

E5 Karayoluna 400 metre cephesi bulunan İSTİM Tuzla'nın, sahile ve marinaya 5 kilometre, Pendik Ro-Ro Limanı’na 10 kilometre, Eskihisar-Topçular iskelesine 12 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 20 kilometre mesafede yer aldığı aktarıldı.