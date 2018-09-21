Kars’ta, iki ay önce 71 yaşındaki İ.K. adlı esnaf, dükkanında silahla intihar etti. Şehri sarsan bu intiharın arkasında, İ.K. ve oğlu B.K.’nin suçlandığı "cinsel istismar" davası vardı. 15 yaşındaki Suriyeli bir erkek çocuğu istismar ettikleri ileri sürülen baba oğulla ilgili ne konuşulduğu anlaşılamayan bir ses kaydı kanıt gösterildi. Baba İ.K. tutuksuz yargılanmak üzere bırakılırken çocuğun, hasım bir esnaf tarafından para için yönlendirildiğini kaydeden oğlu B.K. (44) tutuklandı.

İsmail Saymaz'ın Hürriyet'teki haberine göre, ifadesi alınan B.K. 15 Ağustos’ta M.İ.’nin dükkana gelerek lavaboya dökecek sıvı almak istediğini anlattı. Bu arada, bir önceki müşterinin unuttuğu yerdeki poşeti gördüğünü belirten B.K., “M.İ.’den poşeti açmasını istedim. Tam olarak hatırlamıyorum ama poşettekilerle ilgili ‘pantolonu çıkar’ veya ‘indir’ dedim” diye konuştu.

B.K., çocuğun gitmesinden sonra dükkana giren berber Onur G.’nin “Elimde çocuğu taciz ettiğine dair ses kaydı var. 10 bin TL vereceksin” dediğini anlattı. B.K., “Olumsuz cevap vermem üzerine bana vurup bıçak çekti” dedi. Baba İ.K. de muhtaç olmasından ötürü çocuğa yardımlarda bulunduğunu söyledi.

71 yaşında olduğunu hatırlatan İ.K., “Beni kime sorsanız olumsuz bir şey duyamazsınız. Böyle bir olaydan ötürü suçlanmaktan çok mahcubum” dedi.

Bu arada M.İ. ve annesi E.H., İ.K’nın intihar etmesinde 4 gün sonra, 27 Ağustos’ta savcılığa giderek, şikâyetlerini geri çekti. Berber Onur G. hakkında iftira iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Avukat Rahim Yılmaz, mahkemeye başvurarak, B.K.’nin tahliyesini istedi. Ancak Kars Sulh Ceza Hakimliği, 17 Eylül’de, lehte bir delil olmadığı gerekçesiyle, B.K.’nin tutuklu kalmasına karar verdi.

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