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İstismar haberleri Fatih Oflaz'ın şerefini zedelemiş!

Türkiye’nin HABERTÜRK’ten öğrendiği cinsel istismar davasında, medya patronu Fatih Oflaz, öz kızına istismardan 22 yıl hapis cezası almıştı. Oflaz’ın avukatları ise mahkemeye başvurup habere erişim yasağı kararı verilmesini talep etti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, HABERTÜRK’ün haberi ve kaynak gösterip habere yer veren onlarca internet sitesine “Erişimin Engellenmesi” kararı verdi. Yaklaşık 8 yıl baba istismarına uğrayan, yıllar sonra yani üniversiteye başladığı yaşta şikayetçi olup babasını mahkum ettiren o karar güncel bulunmadı. Mahkemenin “güncelliğini yitirmiş” dediği bu olayın gerekçeli kararı 2018 mayısında yazılmıştı

01.08.2018 - 09:34 | Güncelleme:

Türkiye medya patronu Mehmet Fatih Oflaz’ın adının karıştığı mahkeme kararıyla onaylı büyük rezaleti, Habertürk’ten öğrendi. Oflaz, MTV ve Eurosport gibi kanallar ile çok sayıda tematik kanalın yayın hakları sahibiydi. Hakkındaki kararı veren 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göre, Mehmet Fatih Oflaz öz kızına 7,5 ile 15 yaşları arasında birçok kez istismarda bulunmuştu. Karara göre, Oflaz’ın kızına karşı işlediği bu suç yıllarca tekrar etmişti. Hem de 8 yıl…

Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın'ın ulaştığı bilgilere göre, savcı dahil tüm mahkeme heyeti, deliller ışığında Mehmet Fatih Oflaz’ın öz kızına yıllar süren istismarında hemfikirdi. Mehmet Fatih Oflaz bu nedenle 2 yıl süren ve sadece bir kez zorla getirme kararı çıkınca katıldığı mahkemede, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sabıkasız olduğu için Oflaz'ın cezasını 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti.

 HABERTÜRK, tümü mahkeme tutanaklarına yansıyan olayları her yönüyle haberleştirdi. Haberi verirken gözetilen tek şey mağdur çocuğu korumak, yaşadığı travmayı derinleştirecek herhangi bir ifade kullanmamaktı. Bu nedenle mağdurun adı, yaşı ile ilgili hiçbir detay haberde verilmedi. Sadece “mağdur çocuk, mağdure” gibi ifadeler kullanıldı. Haberlerdeki tüm detaylar mahkemenin kararına gerekçe oluşturan deliller ve tanık ifadeleri ile raporlardan alınmıştı. Onlarca gazete, internet sitesi ve televizyon kanalları bu skandalı HABERTÜRK’ü kaynak göstererek haber yaptı.

PEKİ OFLAZ NE YAPTI?

Oflaz’ın avukatları ise tümü belgeli bu haberler karşılık mahkemeye başvurup habere erişim yasağı kararı verilmesini talep etti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, bu başvuruyu hızla karara bağladı ve HABERTÜRK’ün haberi ve kaynak gösterip habere yer veren onlarca internet sitesine “Erişimin Engellenmesi” kararı verdi.

Erişim yasağının gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı: “Yayın içerikleri incelendiğinde, söz konusu içeriklerin güncelliğini yitirmiş olduğu, hali hazırda haber değeri taşımadığı, talepte bulunanın (Mehmet Fatih Oflaz) kişiliğini hedef alan, meslek ve şerefini, saygınlığını rencide edici, kötüleyici ve normal bir okuyucuda talepte bulunan hakkında olumsuz ve yanlış bir algı yaratmaya yönelik ifade ve anlatımların bulunduğu, bu haliyle talebe konu yayınların talepte bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu sonuç ve kanısına varılarak 5651 sayılı yasa kapsamında talebin kabülüne karar vermek gerekmiştir…”

GEREKÇELİ KARAR MAYIS'TA YAZILDI

Yaklaşık 8 yıl baba istismarına uğrayan, yıllar sonra yani üniversiteye başladığı yaşta şikayetçi olup babasını mahkum ettiren o karar güncel bulunmadı. Mahkemenin “güncelliğini yitirmiş” dediği bu olayın gerekçeli kararı 2018 mayısında yazılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne de Temmuz 2018’de gönderilmişti. Kız çocuğunun avukatı Fatih Volkan, Oflaz’ın cezasının ağırlaştırılması için İstinaf Mahkemesi’ne geçen hafta dilekçe vermişti.

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