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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da, istismar iddiasıyla darp edilen adam öldü! - Güncel haberler

        Ankara'da cinsel istismar iddiasıyla darp edilen kişi öldü

        Ankara'da, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen çocuğun babası ve eniştesi tarafından darp edilen Fatih S., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:10 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:13
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        İstismar iddiasıyla darp edildi, öldü
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        Ankara'nın Sincan ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla darp edilen Fatih S. (25), hayatını kaybetti.

        Olay, 9 Eylül saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih S.'nin, yaşı küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

        Fatih S., çocuğun babası ve eniştesi tarafından darp edildi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, Fatih S. ve kavgaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

        POLİS MERKEZİNDE RAHATSIZLANDI

        Fatih S. gözaltına alınmadan önce alınan doktor raporunda kafasında ve kollarında kesikler olduğu belirtildi. Fatih S. , polis merkezinde rahatsızlanınca ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Fatih S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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