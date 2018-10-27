Istra 1961 Pula - NK Osijek sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL heyecanı devam ediyor. Istra 1961 Pula, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü NK Osijek takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Istra 1961 Pula 8 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken NK Osijek 23 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi Istra 1961 Pula, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. NK Osijek, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 350 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Istra 1961 Pula kazanırsa 4.80, beraberlik çıkarsa 3.50, NK Osijek sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Istra 1961 Pula son haftadaki Rudes müsabasında 1-1 berabere kaldı.

NK Osijek ise Slaven Koprivnica karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Istra 1961 Pula, 5 gol attı ve 13 gol yedi.

NK Osijek, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. NK Osijek, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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