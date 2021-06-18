İsveç, EURO 2020'deki ikinci maçında galibiyetle tanıştı. İlk karşılaşmasında İspanya ile 0-0 berabere kalan İsveç, Slovakya'yı 1-0 mağlup etti. İlk 45 dakikası golsüz geçen maçın 77. dakikası oynanırken İsveç, Quaison'un düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Forsberg hata yapmadı ve takımını öne geçirdi. Kalan dakikalarda rakip kaleye yüklenen Slovakya ciddi bir tehlike üretemedi ve İsveç maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrılaran puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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