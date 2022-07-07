İsveç Başbakanı Andersson, bazı vekillerin PKK bayrağı ile poz vermesini kınadı

İsveç Başbakanı'ndan ülkedeki vekillere PKK tepkisi 0:00 / 0:00

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Andersson ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'in Sol Parti milletvekillerinin PKK, YPG, YPJ'yi simgeleyen bayrak ve posterlerle fotoğraf çektirmelerini eleştirdi.

PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade eden Andersson, "PKK sadece İsveç'in değil AB'nin de terör örgütleri listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derecede uygunsuz." diye konuştu.

İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "PKK daha 1984 yılında Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı" ifadelerini kullandı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "kabul edilemez" olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında da bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.