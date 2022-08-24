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İsveç Başbakanı Andersson, etnik yerleşim bölgelerine son verilmesini istedi

İsveç, ülkede 'getto mahalleler' istemediğini açıklayarak; nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının göçmen olduğu yerleşim yerlerine İskandinav kökenlilerin yerleştirileceğini açıkladı.

İsveç Başbakanı Andersson, etnik yerleşim bölgelerine son verilmesini istedi
İsveç ülkede 'gettolaşma' istemiyor
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AA

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, büyük şehirlerin bazı mahallerinde etnik yığılmalara son verilmesi gerektiğini savunarak, İtalya'daki gibi göçmen gettolar istemediklerini söyledi.

Andersson, Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Anders Ygeman'ın, ülkesinde göçmenlerin oturduğu mahallelerin yüzde 50'sine İskandinavya kökenli kişilerin yerleştirilmesi önerisine destek verdi.

Başbakan Andersson, Dagens Nyheter gazetesine verdiği demeçte, "İsveç'te Çin Mahallesi, Somali Mahallesi ve İtalya'daki gibi gettolar istemiyoruz." ifadesini kullandı.

İSVEÇ'TE 'GETTO MODELİ' TARTIŞMALARI

Öte yandan Danimarka'da 2018'de yürürlüğe giren "Getto Yasası"nı savunan Göçmen ve Entegrasyon Bakanı Anders Ygeman, Dagens Nyheter gazetesine 21 Ağustos'ta verdiği demeçte, göçmenlerin nüfusunun yüzde 50'nin üzerinde olduğu mahallelere İskandinavya kökenli kişilerin yerleştirilmesini ve göçmenlerin de zorunlu olarak başka bir mahalleye taşınmasını istemişti.

Stockholm Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Üyesi Charles Westin Ygeman'i eleştirerek, modelin entegrasyona katkısı olmayacağını, ırkçılığı tetikleyeceğini ifade etmişti.

Modelin, Güney Afrika'daki apartheid sistemini akla getirdiğini vurgulayan Westin, "Bu politikanın etkisi, insanları etnik olarak beyaz insanlar ve beyaz olmayan insanlar olarak ayıracak. İlerlemenin yolu ayrımcılıkla, ırkçılıkla mücadele etmek ve hükümetin veya toplumların ırksal kategoriler dayatmasına izin vermemek." değerlendirmesinde bulunmuştu.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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