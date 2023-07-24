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        Haberler Dünya İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi

        İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi

        İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami sembollere yönelik eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını dile getirdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:40
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        İsveç'ten Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
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        İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını belirtti.

        Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'i telefonla aradı.

        İsveçli bakan Billström, görüşmede, ülkesinin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi.

        Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de İsveç'in bu tutumundan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, artan İslamofobinin ve nefret suçlarının engellenmesi için ilave ve pratik adımlar atılmasını istedi.

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        İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

        Momika 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

        Bunun üzerine Lübnan'ın birçok şehrinde İsveç karşıtı protestolar düzenlenmiş ve İsveç'in Beyrut Büyükelçisi Ann Dismorr'un planlı bir tatil için ülkeden ayrıldığı belirtilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #isveç
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