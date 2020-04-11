Terhis ve celp işlemleri durduruluyor mu?

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Koronavirüs salgınından en sert şekilde etkilenen Avrupa ülkelerinin birçoğu sokağa çıkma yasakları uygulayıp, ülkelere giriş ve çıkışları kısıtlarken, kıtanın en kuzeyinde koronavirüsle mücadele için bambaşka bir strateji takip ediliyor.

İskandinav ülkelerinden İsveç, ülkede görülen tüm vakalara karşın herhangi bir yasak ilan etmedi.

Restoranları, barları ve hatta okulları bile kapatmayan İsveç'in bu tartışmalı yaklaşımı ABD Başkanı Donald Trump'ın bile dikkatini çekmiş, Trump geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamada; "İsveç bunu yaptı, sürü, buna sürü diyorlar. İsveç çok kötü acı çekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç hükümeti ise koronavirüs politikasının işe yarayacağına güveniyor. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'ye göre, Trump'ın İsveç için ortaya attığı 'sürü bağışıklığı' iddiası yanlış. Linde, İsveç'in stratejisini, "Karantina yok ve insanların kendi kendilerine sorumluluk almalarına güveniyoruz" sözleriyle özetliyor.

Virüsün toplum içerisinde yayılmasına izin vererek birçok kişiye bağışıklık kazandırmayı hedefleyen sürü bağışıklığı yöntemin daha önce İngiltere'de de gündeme gelmiş ancak Londra yönetimi daha sonra bu stratejiden vazgeçmişti.

İsveçli epidemiyolog Anders Tegnell de Expressen'e yaptığı açıklamada Trump'ın eleştirilerini reddetti ve "İsveç'in doğru olanı yaptığını düşünüyorum. İsveç sağlık sistemi şu ana kadar pandemiyi harika bir şekilde idare etti" ifadelerini kullandı.

BİLİM İNSANLARINDAN HÜKÜMETE MEKTUP

John Hopkins Üniversitesi'nin aktardığı ve en son 9 Nisan'da güncellenen rakamlara göre, şu ana kadar 9141 vaka görüldü ve 793 kişi hayatını kaybetti. Ülkede halka sık sık ellerini yıkama ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etme çağrısı yapılırken, 70 yaş üstü kişilerin mümkün olduğunca evde kalmaları istendi.

50'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasak olduğu ülkede bu önlemlerin yeterli olup olmadığını zaman gösterecek ancak şimdilik rakamların diğer ülkelere kıyasla iyi olduğunu söylemek mümkün değil.

Imperial College tarafından yapılan çalışmaya göre, İsveç'in vaka ve ölüm oranı 'eğrisi' komşu ülkelere göre daha dik bir seyir izliyor. Çalışmada İsveç nüfusunun tahmini olarak yüzde 3.1'lik kesiminin enfekte olduğu belirtiliyor. Bu rakam Norveç'te yüzde 0.41'ken İngiltere'de ise yüzde 2.5.

8 Nisan itibariyle 1 milyon İsveç vatandaşı başına 67 ölüm yaşanırken, Norveç'te 1 milyon vatandaş başına 19 ölüm, Finlandiya'da ise 1 milyon kişi başına 7 ölüm yaşanıyor.

İsveç'teki tırmanışın korkutucu olduğunu düşünen bazı bilim insanları ve doktorlar, önlemlerin sıkılaştırılması için hükümete bir mektup yolladı. 2000 kişinin imza koyduğu mektupta enfeksiyon rakamlarında ani bir patlama yaşanabileceği uyarısına yer verildi.

İTALYA VE İSPANYA'DA KARANTİNA UZATILMIŞTI

Kıtanın kuzeyinde bunlar yaşanırken, salgından en sert şekilde etkilenen İtalya ve İspanya'da ise sert tedbirler devam ediyor.

Daha önce OHAL'i ay sonuna kadar uzatma kararı alan İspanya'nın ardından İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamalarını uzatma kararı aldı.

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 1 aydır uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Başbakan Giuseppe Conte, Başbakanlık Sarayı Chigi’de düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır devam eden Kovid-19 acil durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede 10 Mart’tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle ilgili konuşan Conte, "Tedbirler, meyvesini veriyor. Kısıtlayıcı tedbirleri, 3 Mayıs’a kadar uzatıyoruz. Bu zor bir karar ancak gerekli. Burada tüm siyasi sorumluluğu üstleniyorum. Şimdi vazgeçersek elde ettiğimiz bütün olumlu sonuçları kaybederiz ve başa dönme riskiyle karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN'DA 60 SAATLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Sırbistan'da dün yerel saatle 17.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı, pazartesi günü 05.00'a kadar sürecek. Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden biri olan Sırbistan'da, böylelikle 60 saat boyunca sokağa çıkmak yasak olacak.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelecek 10 günün Sırbistan'ın salgınla mücadelesinde kilit öneme sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, oğlunda Kovid-19 tespit edilen Vucic, doktorların gerekli görmesi durumunda test yaptıracağını söyledi.

BOSNA'DA BİR KANTONDA KARANTİNA

Bosna Hersek'te salgından en fazla insanın etkilendiği Hersek-Neretva Kantonu'nda bu sabahtan itibaren karantina uygulaması başlatılırken, kanton sınırları içindekilerin ikamet yerleri dışına çıkması yasaklandı.

Ülke genelindeki toplam vaka sayısının yüzde 20'sine sahip olan kantonda, karantina uygulaması boyunca yalnızca mecburi durumlarda izin alınarak giriş-çıkışlar mümkün olacak.

Bosna Hersek ile Çin arasında geçen hafta imzalanan sağlık alanında iş birliği anlaşması kapsamında Çin'den gelecek tıbbi malzeme desteğinin ilk bölümü ülkeye ulaşırken, Rusya da ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) yardım gönderdi.

ÇEKYA'DA PASKALYA UYARISI

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Paskalya süresince vatandaşların evde kalmaları ve sosyal mesafeye uymaları çağrısında bulundu.

Babis, Paskalya'nın yeniliklerin ve olumlu gelişmelerin habercisi olarak kabul edildiğini anımsatarak, insanların tedbirlere uyması durumunda Paskalya'nın virüsle mücadelede de olumlu katkılarının olacağını söyledi.

Öte yandan, ülkedeki sağlık çalışanlarını virüse karşı korumak için düzenli test yapılacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, böylelikle sağlık personeli arasında da virüsün yayılmasının önlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Son 24 saat içinde artış kaydedilen bazı Avrupa ülkelerindeki vaka ve can kaybı sayıları ise şöyle:

"İsviçre 24 bin 172/958, Portekiz 15 bin 472/435, Avusturya 13 bin 431/319, Çekya 5 bin 589/113, Polonya 5 bin 742/175, Romanya 5 bin 467/265, Macaristan bin 190/77, Sırbistan 2 bin 867/66, Hırvatistan bin 407/20, Yunanistan bin 955/87."