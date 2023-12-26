İsveç'in NATO üyeliği için kritik gün

İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda
İsveç'in NATO'ya katımına ilişkin protokol, 26 Aralık'taki TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alındı.
Giriş: 26.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:35
TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık Salı günü AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.
Komisyon, NATO'ya İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.
Komisyon, İsveç'in NATO´ya katılımına ilişkin görüşmelerini ertelemişti.
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