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        Haberler Dünya İsveç'in NATO üyeliği için kritik gün

        İsveç'in NATO üyeliği Dışişleri Komisyonu'nda

        İsveç'in NATO'ya katımına ilişkin protokol, 26 Aralık'taki TBMM Dışişleri Komisyonu'nun gündemine alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 26.12.2023 - 16:35
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        İsveç'in NATO üyeliği için kritik gün
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        TBMM Dışişleri Komisyonu, 26 Aralık Salı günü AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

        Komisyon, NATO'ya İsveç Krallığı'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

        Komisyon, İsveç'in NATO´ya katılımına ilişkin görüşmelerini ertelemişti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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