İsveç'in NATO üyeliği süreci: Türkiye neden karşı çıktı, nasıl kabul edildi?

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TÜRKİYE, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILMASINA KARŞI ÇIKTI

İsveç'in NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacaklarını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda olumlu düşüncede olmadıkları açıkladı. 16 Mayıs 2022'de konuşan Erdoğan; "Her iki ülkeyle ilgili de gerçi bu aralar Dışişleri Bakanları arasında bazı görüşmeler yapıldı. Çok açık, net, samimi bir şeyi benim söylemem lazım. Her iki ülkenin de, (Finlandiya ve İsveç) terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil. Kaldı ki bu süreç içerisinde bu terör örgütlerine karşı kalkıp, 'Biz karşıyız' deseler bile ki, tam aksine teslim etmeleri gereken bazı teröristlerle ilgili teslim etmeyeceklerine dair açıklamaları var. Velev ki teslim edeceklerini dahi söyleseler biz şuna inanırız; bir delikten iki kez Müslüman sokulmaz. Daha önce biliyorsunuz Yunanistan NATO'dan çıkmıştı, o dönemin yönetimi tekrar Yunanistan'ın NATO'ya girmesini sağladı.